Consigue Pumas primera victoria fuera de casa en la Liga Femenil

Las felinas derrotan 2-0 a Mazatlán y sumaron cuatro jornadas sin caer, dando muestras de una mejoría futbolística

Pumas Femenil por fin logró su primera victoria fuera de casa al imponerse 2-0 a Mazatlán, un marcador que les permitió llegar al 16 unidades para escalar al lugar 7 de la clasificación, afianzándose en zona de Liguilla.

Las felinas sumaron cuatro jornadas sin caer, dando muestras de una mejoría futbolística.

El equipo dirigido por Karina Báez mantuvo el orden en todo momento y luego de un par de avisos, el primer gol del conjunto llegó a través de la vía penal.

Stephanie Ribeiro fue la encargada de cobrar desde los once pasos al 40′, para debilitar anímicamente a las jugadoras de casa.

Mazatlán tuvo poca claridad para ir al frente, mientras que las universitarias hicieron gala de llegadas a velocidad, con Paola Chavero comandando las mejores acciones a la ofensiva.

Chavero regresó del Premundial Sub 20 con mayor madurez y se notó al momento de tomar su liderazgo en la ofensiva.

Dinora Garza le dio forma a la victoria tras anotar el 2-0, al minuto 70, tras un recorte en el área.

Chavero fue quien inició la jugada con un fuerte remate, que rechazó la portera, Alondra Ubaldo.

El cuadro morado perdió el orden que mostró en la primera parte y ya no le alcanzó para reaccionar.

Mazatlán se quedó con 10 puntos y sumó su sexta derrota, lejos de zona de clasificación.