Condenan a 171 feminicidas en Sonora en los últimos cinco años

La Fiscal de Justicia en Sonora, Claudia Indira Contreras precisó que en promedio las condenas oscilan en 50 años de prisión

En los últimos cinco años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ha obtenido 171 sentencias de Jueces contra feminicidas, con condenas de 50 años en promedio, de 176 casos registrados, reveló Claudia Indira Contreras Córdova.

Se trata del 97por ciento de los casos donde se tiene una capacidad de resolución de obtención de sentencias condenatorias en Sonora por casos de feminicidio; solo en los dos primeros meses de 2022 seis personas recibieron penas condenatorias, puntualizó la Fiscal General.

“Aquí el mensaje es cero impunidades, quién se atreva a lesionar una mujer recibirá su castigo y, por supuesto, que cuando se lacera a una mujer, se lacera a la sociedad completa, esos son los mensajes que desde Fiscalía estamos enviando”, externó.

La idea, agregó, no es que siempre se tengan sentencias, sino que no haya feminicidios en la entidad, pero como Fiscalía se manda un mensaje claro, el de resultados para efecto que no quede ni uno solo impune.

De enero de 2017 a febrero de 2022 se registraron 176 feminicidios, en el mismo periodo se obtuvieron 171 sentencias condenatorias. En 2020 se dictó no ejercicio de acción penal en tres casos, ya que los agresores incurrieron en suicidio en el lugar de los hechos para evadir la aplicación de justicia.

En rueda de prensa, Contreras Córdova informó que este año se han registrado dos feminicidios, y se han logrado seis sentencias condenatorias, una de ellas por 75 años de cárcel en Ciudad Obregón, el resto se registraron en Hermosillo y Agua Prieta por casos de 2020 y 2021.

Dentro de la Justicia con Perspectiva de Género, especificó la Fiscal General, por protocolo toda privación de la vida de una mujer en la entidad se investiga como feminicidio, apegados al artículo 263 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Sonora.

“No es que se deba de invisibilizar una situación que esté pasando, y eso nos los ha dejado muy claro el señor Gobernador en la Mesa de Seguridad, sino visibilizarlo y atenderlo, qué vamos a hacer al respecto, cómo vamos a trabajar este tema para poder incidir positivamente en ello”, resaltó Contreras Córdova.

Como ejemplo, señaló que en Guanajuato se registraron, en 2021, 344 carpetas de investigación por homicidios dolosos contra mujeres por tan solo 34 feminicidios, en Baja California 305 contra 20, en Chihuahua 258 contra 46 y en Michoacán 252 homicidios contra 30 feminicidios.

Mientras que, en Sonora, se tuvieron el año pasado 95 carpetas por homicidios dolosos y 45 por feminicidios, sólo doce estados en el País cumplen con la tipificación de feminicidio en los códigos penales, la entidad es una de ellas, mencionó.

La Fiscalía de Sonora realiza buenas prácticas para atender e investigar la violencia contra mujeres al implementar varias acciones como la detección de riesgo inmediato para Víctimas de Alto Riesgo (VAR) y focalizar cada caso para su atención, mantener coordinación interinstitucional para dar resultados y empoderamiento.

Se están creando Unidades Especializadas, el personal de la Fiscalía de Sonora recibe capacitación continua y se ha adquirido equipo tecnológico, expuso Claudia Indira Contreras, así como hacer alianzas con otras dependencias para darle seguimiento al Protocolo Salva.

“El Centro de Justicia para las Mujeres lo retomo, porque es un programa que ha dado éxito y sobre todo salva vidas, a la fecha se atendieron en 2021 a 48 mil 120 mujeres y lo que llevamos de enero a marzo ya llevamos 9 mil 33 mujeres atendidas, pero van también con sus hijas e hijos y ahí encuentran todos los servicios, eso es lo es, una atención integral”, destacó