Celebra «Aladdín» 100 funciones llenas de magia y lo hacen con aforo lleno

Desde las entrañas de Ágraba la compañía de Aladdin: El Deslumbrante Éxito de Broadway, celebró sus 100 representaciones desde el Teatro Telcel de la CDMX con aforo lleno.

Luminarias del espectáculo como Zuria Vega, Alejandra Barros, Ingrid Coronado, Plutarco Haza y Mónica Huarte, entre otros, desfilaron por la alfombra morada del evento ansiosos por revivir la magia de una historia que formó parte de sus infancias y ahora la de sus hijos.

Liderados por Rodney Ingram como Aladdin, quien destacó por su tesitura vocal, Juan Pablo Martínez que encantó con su carisma como el genio e Irma Flores, quien brilla como la revolucionaria princesa Jasmín, el elenco entregó una velada única y enérgica, digna de la celebración.

Con asombrosas y coordinadas coreografías, radiantes y coloridos vestuarios y majestuosas y sorprendentes escenografías que transportan al público desde el mercado de Ágraba, al palacio de la princesa jasmín, la cueva de las maravillas y hasta por el icónico viaje por la alfombra mágica, la compañía probó por qué pese a la pandemia ha logrado seguir siendo una de las puestas en escena más exitosas del momento.

Para develar la placa, el equipo contó con padrinos de lujo entre Barros, Vega y la visita especial del patinador artístico Donovan Carrillo, quien disfrutó de la obra junto a su familia.

Siendo Barros la encargada de frotar la lámpara para hacer aparecer el reconocimiento.

«¡Muchísimas felicidades!, a mí me llenaron de magia, de recuerdos, lloré, me reí, no se la pierdan, y es increíble ver estos teatros llenos otra vez así que sigan viniendo e inviten a todos a verla», celebró Vega.

«En horabuena, chicos. ¡Felicidades! me hicieron recordar momentos mágicos con mi familia viendo Aladdin que además es una de mis películas favoritas y verlos hacerla de una manera tan increíble y mágica, de verdad fue genial así que muchas gracias», agregó Carrillo.