Cancelan algunas series en Grandes Ligas

Sin acuerdo entre la MLB y la Asociación de Jugadores, el paro continúa y algunos juegos de temporada regular serán cancelados.

El sindicato de peloteros rechazó la última oferta de las Grandes Ligas, la cual incluía un aumento de cinco millones de dólares en el fondo de bonificación previo al arbitraje de 25 a 53 millones de dólares anuales, así como un ligero cambio en el salario mínimo de 570 mil a 700 mil dólares y aumento de 10 mil dólares por año y sin ajustes en el umbral del impuesto.

Así qué, una vez rebasada la fecha límite, Rob Manfred, Comisionado de la Liga, anunció en conferencia de prensa la cancelación del día inaugural pactado para el 31 de marzo, y las primeras dos series de juegos.

«Si estuviera únicamente dentro de mi capacidad o la capacidad de los clubes para llegar a un acuerdo, tendríamos un acuerdo. Se necesitan ambas partes. Esperaba contra toda esperanza no tener que tener esta conferencia de prensa en particular en la que tendré que cancelar algunos juegos de la temporada regular.

«Quiero asegurarle a nuestra afición que nuestro fracaso no se debió a la falta de esfuerzo. El calendario dicta que no podremos jugar las dos primeras series de la temporada regular y esos juegos están oficialmente cancelados», comentó el directivo.

La última vez que se cancelaron juegos oficiales en la Gran Carpa fue en 1994, con la huelga de los beisbolistas que inició el 12 de agosto de ese año y finalizó hasta abril del 1995, por lo que no se realizaron 948 partidos, incluida la campaña regular y postemporada y Serie Mundial.

«Retrasar aún más este proceso solo pondría en riesgo los entrenamientos de primavera, el día inaugural y el resto de la temporada, y no podemos permitir que un acuerdo vencido vuelva a causar una huelga durante la temporada y una Serie Mundial perdida, como experimentamos en 1994», mencionó Manfred.