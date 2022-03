Cancela Foo Fighters toda su gira tras muerte del baterista del grupo

Taylor Hawkins falleció el pasado viernes en Bogotá, Colombia, a los 50 años. Fue encontrado muerto en un hotel del norte de Bogotá

Tras la sorpresiva muerte del baterista Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, el pasao viernes 25 de marzo, la banda de rock decidió cancelar todas las próximas fechas de su actual tour mundial.

«Con gran tristeza, Foo Fighters confirma la cancelación de todas las próximas fechas de nuestra gira a la luz de la asombrosa pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins», dijo el grupo este martes en un comunicado.

«Lamentamos y compartimos la decepción de que no nos veremos como estaba planeado. En cambio, aprovechemos este tiempo para llorar, sanar, acercarnos a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y los recuerdos que hemos creado juntos. Con amor, Foo Fighters».

Hawkins falleció el pasado viernes en Bogotá, Colombia, a los 50 años. Fue encontrado muerto en un hotel del norte de Bogotá, en donde el grupo se presentaría esa noche en el Festival Estéreo Picnic.

«La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y reciente muerte de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con nosotros para toda la vida», dijo el grupo ese día.

«Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia, y solicitamos que su privacidad sea tratada con el mayor de los respetos en este inimaginable y tiempo tan difícil», se explicó en un comunicado.

Días antes, la banda se había presentado en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde Hawkins hizo gala de su maestría en la batería, además de que cantó «Somebody to Love», de Queen.

Hasta la fecha se desconoce la causa de la muerte del músico; los investigadores no han dicho si una mezcla de drogas fue un factor importante en la pérdida.