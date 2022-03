Bloquean de nuevo entrada del Palacio Municipal

Lo quejoso argumentan que es una medida de presión para que las autoridades respondan a la recomendación que emitió la CEDH y les regresen sus derechos adquiridos por años de servicio

De nueva cuenta, jubilados y pensionados del Ayuntamiento iniciaron un plantón permanente por fuera de Palacio Municipal, como medida de presión y que las autoridades respondan a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que les regresen sus derechos adquiridos por años de servicio.

Previendo alguna acción por parte de los inconformes, este martes amaneció cercado y resguardado por elementos de la Policía Municipal el recinto municipal, permitiendo únicamente el acceso al personal y ciudadanos por la puerta ubicada sobre el callejón Velasco, previa cuestionamiento sobre el motivo de su visita.

Desde muy temprano llegaron los manifestantes quienes luego de varios minutos se reunieron con un grupo de regidores del Ayuntamiento y liberaron el pasillo de la entrada del Palacio por ser un edificio público, y donde se instalaron los ex trabajadores con parrillas para cocinar y acomodar sus sillas.

El vocero del Movimiento, Jorge Encinas Gámez, dijo que se tomó la decisión de retomar el plantón permanente hasta que el Ayuntamiento responda a la recomendación que emitió la CEDH, sin embargo, cuando llegaron ya estaba el Palacio totalmente cercado con vallas.

«Como ya sabían que íbamos a venir cerraron todo, pero luego salieron las regidoras de Morena, una de ellas, Vicky Espinoza, quienes pidieron que abrieran las vallas ya que el edificio es público y el actual gobierno municipal no son los propietarios para tomar esta decisión.

“Aquí vamos a permanecer pero va a estar más relajado, antes teníamos que estar en todas las puertas, con guardias de 20 personas, simplemente hoy se van a quedar voluntarios.

«Va a ser un plantón permanente, mínimo hasta que el Ayuntamiento de respuesta a Derechos Humanos, que faltan siete días hábiles, para que se cumpla el plazo de 15 días que se les dio”, aseveró.

Encinas Gámez señaló que ya se comprobó que el ISAF no observó al Ayuntamiento sobre este tema, y la CEDH también les da la razón, y ahora el presidente municipal, Antonio Astiazarán se está escudando con la Constitución en su artículo 27 fracción cuarta, que dice que no les pueden otorgar esos derechos si no están plasmados en un convenio.

«Yo me jubilé hace seis años, y cuando yo me jubilé estaba plasmado en un convenio, y las leyes son muy claras, dicen que no pueden ser retroactivas y negativas para uno, pero eso a ellos no les interesa, y la Constitución también habla en su artículo primero, de nuestros derechos, pero eso no les importa. Tenemos un convenio que se firmó en 2016 y la ley dice que mientras no se firme otro, este sigue vigente”, finalizó.