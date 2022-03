Atrae México a HBO Max

Entre las producciones nacionales que se esperan con mayor ansias están «Las Bravas«, que relata la solidaridad en un equipo de futbol

HBO Max dio a conocer sus próximos proyectos que llegarán a Latinoamérica, a ocho meses de su entrada a esta región, entre las que destacan producciones mexicanas.

«Lanzamos con una promesa al consumidor sobre la producción de 100 títulos antes del final de 2022 y estamos en línea con esa promesa, en torno al 40 por ciento de ese volumen, las producciones son mexicanas, por lo tanto el país tiene una inversión muy importante y lo mismo sucede con otros países de la región, como Brasil», comentó Luis Durán, gerente de HBO Max.

Entre las producciones nacionales que se esperan con mayor ansias están «Las Bravas«, que relata la solidaridad en un equipo de futbol.

También Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán protagonizarán la serie mexicana Cóyotl. El actor Diego Boneta tendrá el papel principal de la nueva versión de la película El Padre de la Novia.

En la producción internacional tendrá como principal la cinta KIMI, protagonizada por Zoe Kravitz y dirigida por Steven Soderbergh. También se estrenará la serie Armas de Mujer, protagonizada por Kate del Castillo, así como el reality show Bake Off Celebrity Colombia y la serie Rick y Morty.

«El tráfico de HBO Max es 30 veces lo que teníamos con HBO Go el día antes de lanzar, cuando multiplicas por 30 tu tráfico es un avance considerable», agregó.

También se anunció que las películas de Warner Bros estarán disponibles 45 días después del estreno en salas de cine, entre ellas Batman, Spider-Man: No Way Home y Venom: Carnage Liberado.

El anunció se dio un día después que su competidor Netflix anunciara nuevas medidas de pago en Latinoamérica. La siguientes semanas lanzarán y probarán nuevas modalidades para los usuarios de Chile, Costa Rica y Perú. La más destacada es el cobro adicional por agregar hasta dos subcuentas para personas que no vivan en la misma casa.