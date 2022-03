Atlas le arrebata el triunfo a Chivas al empatar a un gol por bando

El Clásico entre los equipos de Guadalajara tuvo algunos momentos de intensidad

El Atlas empató a su estilo. Justo cuando Chivas lo tenía sometido, apareció Julián Quiñones con un remate de cabeza para el 1-1 vibrante, y tan explosivo que el autor del gol no se contuvo para ir a festejarle a la banca el arrebatarle el triunfo que ya tenía casi asegurado en el Clásico Tapatío.

El resultado le da al Atlas 19 puntos que lo mantiene en el cuarto lugar, y a las Chivas el empate le otorgó 13 unidades que también lo ubican en la zona de Repechaje.

El primer tiempo fue prácticamente del Atlas. Los Rojinegros supieron contener y apagar la intensidad con la que inició Chivas que se distinguió más por el entusiasmo que por el orden táctico.

Atlas encontró el punto débil del Rebaño que en su afán de salir jugando desde el fondo con Antonio Briseño o Hiram Mier, ambos perdían fácilmente el balón ante la presión ejercida.

Sin embargo, Julio Furch, quien más cerca estuvo en los primeros 45 minutos se dejó llevar por sus impulsos de querer anotar en un Clásico Tapatío y desperdició 3 oportunidades claras de gol.

Primero al 13´en un mal rechace de cabeza de Briseño, y que el argentino remató tal como le llegó el esférico para mandarlo a la tribuna. Al 25´, Jairo Torres centró por derecha y «El Emperador» quiso lucirse con un taconazo, pero no conectó bien y el balón salió desviado. Y al 45´, Aldo Rocha envió servicio para Furch, quien intentó de nuevo lo mismo y no consiguió anotar.

Pero antes, al 31´, se le anuló un gol a Julián Quiñones ya que el balón había abandonado el campo al momento que Luis Reyes mandó la asistencia, y ni siquiera el VAR logró rectificar la decisión.

Cuando el primer tiempo agonizaba se armó un conato de bronca que le costó la expulsión a Chivas de Miguel Ponce, y al Atlas de Jairo Torres. La ausencia de Ponce obligó a Marcelo Leaño a sacar a Sebastián Pérez Bouquet para enviar a José Juan Macías, lo cual le dio poder ofensivo a su equipo que se reflejó en poco tiempo.

El Rebaño se apoderó del juego en lo emocional y en lo táctico, porque mientras Chivas elaboraba, Atlas apostaba solo al tiro de fuera del área sin dirección de tiros de Quiñones y Édgar Zaldívar.

Así, al 65´, Macías llegó al área, centró por derecha, Camilo Vargas interceptó, pero dejó suelto el balón a los pies de Roberto Alvarado, quien sólo empujó al fondo de las redes para el 1-0.

Diego Cocca reaccionó con ajustes al mandar a la cancha a Ozziel Herrera y Brayan Trejo por Gaddi Aguirre y un fatigado Furch, pero no consiguió el efecto deseado.

Cuando más desordenado estaba Atlas, apareció un centro de Aníbal Chalá para que Quiñones empujara de cabeza, y estallara tanto de júbilo que se extravió al burlarse de la banca de Chivas y provocar su expulsión.