Asesinan a nueve en Atlixco, Puebla

Además de los muertos, se reportó que un hombre fue encontrado con tres impactos de bala y fue trasladado al Hospital General

Al menos nueve personas, seis hombres y tres mujeres fueron asesinadas al interior de una vivienda durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Atlixco, Puebla, confirmaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron sobre la Calle 27 Poniente, cerca de una escuela secundaria, en la colonia Francisco I. Madero, de acuerdo con pobladores de la región ubicada a 30 kilómetros de la capital estatal.

Además de los muertos, se reportó que un hombre fue encontrado con tres impactos de bala y fue trasladado al Hospital General de Atlixco.

El gobernador Miguel Barbosa (Morena) aseguró que el multihomicidio se suscitó por una presunta disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo, pero no precisó sus identidades.

«Una zona de clase media, evidentemente por los datos que se tiene, el lugar donde fueron ejecutadas estas personas era un lugar de distribución y venta de droga», aseguró esta mañana el Mandatario Barbosa.

«Hasta ahorita, la información no revela la identificación de los ejecutados, al parecer no son de Atlixco ni son poblanos, todo puede llevar a una definición, fue una ejecución entre bandas, personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos del narcomenudeo y muchas otras cosas».

Añadió que desde la Federación se prevé que lleguen elementos de la Comisión Nacional de Secuestros para realizar más investigaciones sobre esta masacre.

De acuerdo con reportes locales, antes de escuchar una secuencia de balazos, dentro de una vivienda se escuchó una presunta riña familiar.

Apenas el pasado 3 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en el Municipio de Chalchicomula de Sesma, en los límites de Puebla con Veracruz.

En esa ocasión, a sólo unas horas de que ocurriera el multihomicidio, también el Mandatario morenista aseguró que los cuatro hombres y una mujer asesinados se dedicaban a actividades ilícitas.