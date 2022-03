Aseguran Senegal y Ghana lugar en Qatar 2022

Los senegaleses lo consiguieron tras ganar 1-0 en 120 minutos y forzar los penaltis, donde superaron 3-1 a los faraones; los ghaneses consiguieron su boleto tras igualar 1-1 de visitantes, en Abuja

Senegal y Ghana clasificaron al Mundial de Qatar 2022 tras superar a Egipto y Nigeria, respectivamente, en los Playoffs de África.

Los senegaleses lo consiguieron tras ganar 1-0 en 120 minutos y forzar los penaltis, donde superaron 3-1 a los faraones.

Por los egipcios fallaron Mohamed Salah, Zizo, Amr El Soleya y Mostafa Mohamed, este último tapado por el guardameta Edouard Mendy, del Chelsea.

Sadio Mané marcó el último tanto para Senegal con el que firmaron su boleto, además de que anotaron Ismaila Sarr y Bamba Dieng.

El atacante Boulaye Dia había conseguido el tanto para igualar el global, apenas al 5′, cuando empujó un balón que le quedó en el área, tras un pésimo rechace defensivo.

Los ghaneses consiguieron su boleto tras igualar 1-1 de visitantes, en Abuja, quedándose con el pase por el tanto de visita.

El capitán y ex Atlético de Madrid, Thomas Partey, adelantó a las Estrellas Negras, apenas al 10′, mientras que las Águilas Verdes emparejaron el marcador por la vía del penalti, al 22′, bien cobrado por William Troost-Ekong, en el Estadio Nacional de Abuja.

Nigeria no quedaba fuera de un Mundial desde Alemania 2006 mientras que Ghana regresa tras ausentarse de Rusia 2018.

Senegal repite en el Mundial mientras que Egipto, con todo y su figura Salah, se ausentará tras haber estado en Rusia 2018.

En un cotejo donde se pegaron con todo, pues había que encontrar la manera de frenar a los habilidosos de ambos equipos, como el senegalés Sadio Mané, que constantemente visitó el suelo.

Eso no fue lo único que ensució el encuentro, pues también constantemente los jugadores egipcios e incluso el DT Carlos Queiroz fue apuntado con rayos láser desde la trbuna.

Senegal fue infinitamente superior que Egipto, sobre todo en el primer tiempo, cuando se cansó de llegar pero careció de contundencia para poner el segundo, el que le diera el boleto al Mundial.

Para entonces ya era una batalla, no sólo en el rectángulo verde, también en las áreas técnicas, pues ambas bancas se cansaron de reclamar las decisiones arbitrales.

El luso Carlos Queiroz se la pasó encima del cuarto silbante, Lahlou Benbraham, mientras que su homólogo, Aliou Cissé constantemente se metía la cancha entregado al ímpetu cuando dada indicaciones, hasta que fue amonestado al 86′ por reclamos a la terna arbitral.

Juego intenso

Para el complemento, los faraones mostraron otra cara, se atrevieron más pero no supieron mecer las redes.

Al 75′, Zizo gambeteó y se quitó a 2 rivales antes de sacar remate que pasó por un lado, salvándose el local, pese al enojo del guardameta Edouard Mendy; poco antes, un cabezazo suyo pasó muy cerca, pese a levantarse sin marca en el área.

Aun así, Senegal tuvo la suya para sentenciarlo, al 81′, pero Ismaila Sarr envió su remate por un lado, pese a que ya tenía casi vencido al arquero Mohamed El Shenawy, desatando las caras de lamento en el Stade Me Abdoulaye Wade.

El propio Sarr explotó de nuevo lleno de frustración tras fallar otra ocasión clara al 95′, al estrellarle su remate en el cuerpo del arquero, sobre la línea de gol, pese a aparecer sin marca a segundo palo.

Hasta que llegaron los penaltis, donde Senegal fue mejor ante un Egipto que debió soportar los láseres en cada cobro.