Aseguran armamento en Bácum en operativo de la Semar y Policía Estatal

Los elementos de ambas corporaciones localizaron cinco vehículos, tres motocicletas, equipo táctico, tres armas de fuego, cartuchos y cargadores.

Tres armas de fuego, una de postas, vehículos, equipo táctico y cartuchos fueron asegurados durante operativo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (Pesp) en las inmediaciones de San José de Bácum.

Los hechos se registraron sobre la calle José María Pino Suárez, zona donde personal de Marina solicitó el apoyo de la PESP debido al hallazgo de varios vehículos abandonados durante los operativos en la región, entre estos recuperaron un pick up Lincoln Mark, modelo 2006 que presentaba reporte de robo desde el 7 de marzo del año 2022.

En el sitio los elementos aseguraron un pick up, Chevrolet, línea Silverado, modelo 2017, color blanco y otra verde, modelo 2017; una Grand Cherokee, color verde; y un pick up GMC, Sierra, modelo 2000, además de tres motocicletas.

En los vehículos había tres armas largas conocidas como AK-47 y una de postas, 21 cargadores y más de 600 cartuchos para arma de fuego, chalecos tácticos, una granada, un radio y artefactos de metal conocidos como poncha llantas.

El operativo coordinado realizó el aseguramiento y el caso quedó a disposición de un agente del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.