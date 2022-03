Arremete «El Tuca» Ferretti contra el VAR

El técnico de los Bravos de Juárez consideró que está mal la situación y se están cometiendo errores infantiles

Ricardo El Tuca Ferretti criticó fuerte al VAR, tras la derrota de Juárez de 3-0 ante Monterrey, y esto viene por la expulsión de Fernando Arce, en una jugada que considera fue rigorista y terminó por cambiar el rumbo del partido pendiente de la jornada 5 del Clausura 2022 de la Liga MX.

El VAR se está tomando atribuciones que no debe, (Fernando Arce) puntea la pelota y la inercia hace que golpee la pierna y esto es ser muy rigorista. Cuando inició el VAR en México pensé que iba a ser muy positivo, pero veo que ahora no se equivocan uno, se equivocan dos, está muy mal la situación, están cometiendo errores infantiles y perjudicando más el futbol que beneficiarlo”, dijo.

«El Tuca» reconoció que hay presión al interior de los Bravos, sobre todo por el tema porcentual, donde son últimos a falta de siete partidos.

“Todo (está mal). No se puede tapar el sol con un dedo, los resultados no se dan, todos estamos presionados y cuando se tiene una racha perdedora es normal que la confianza disminuya. Cuando estamos logrando equilibrar algo vienen situaciones como estas (decisiones del VAR) y errores puntuales que nos hacen tener los partidos siempre en contra”, comentó.

Desde que comenzó su carrera como técnico, Ricardo Ferretti nunca ha sido cesado sin finalizar un torneo, pero no por eso deja de preocuparse por esta posibilidad por el momento que viven los juarenses:

“Decir que no me preocupa sería infantil de mi parte, soy consciente del puesto que ocupo y si una decisión se toma tendré que aceptarlo; preocuparme sí, si no me preocupara sería ilógico. No me vale. Si alguna decisión se toma estamos para esto, para asumirla”, finalizó.

Bravos tendrá el duelo ante Xolos antes de la fecha FIFA, en duelo clave en el tema porcentual, ya que es un rival directo en esa lucha.