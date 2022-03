Arman dueto Amanda Miguel y Gloria Trevi en homenaje a Diego Verdaguer

El emotivo evento significó el regreso de la cantante argentina a los escenarios, quien acudió como invitada especial para rendirle homenaje a su fallecido esposo

Emotivo, entrañable e inolvidable fue el show de Gloria Trevi desde el Auditorio Nacional, pues significó el regreso de Amanda Miguel a los escenarios, quien acudió como invitada especial para rendirle homenaje a su fallecido esposo, Diego Verdaguer.

Entre lágrimas, ambas entonaron «Las Pequeñas Cosas», interpretación que dedicaron al artista, quien falleció en enero a causa de la Covid-19.

Los aplausos llovieron para ambas y el momento quedó inmortalizado entre ovaciones y lágrimas.

«Hoy que no lo tengo más se ha vuelto amor y ese es el único sentimiento que vale la pena sentir, no hay otro sentimiento, si nos movemos con amor es fácil vivir, si nos movemos con amor todo es posible y sale increíble.

«Gracias por recibirme con tanto cariño, por amarnos, estuvieron cerca de Diego. Cuando me invitaron a este, su concierto, lo pensé porque estoy de luto, pero estoy feliz porque la música me encanta, así que voy a seguir cantando, por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto voy a seguir adelante», expresó la argentina de 65 años, conmovida por las ovaciones que se entonaron para ella y su pareja.

Gloria Trevi llevó por quinta ocasión su Isla Divina World Tour al Auditorio Nacional con boletos agotados, donde, acompañada de siete bailarines, coristas y músicos en vivo, inyectó de energía a un público que aclamó con gritos a la regiomontana.

Con temas como «El Recuento de los Daños», «¿Qué Voy A Hacer Sin Él?», «No Querías Lastimarme» y «Con los Ojos Cerrados», la intérprete de 54 años puso a cantar a sus fans y con otros como «Me Lloras», «Dr. Psiquiatra» y «Pelo Suelto» los puso a bailar, mientras ella se sacudía sobre el piso del escenario con las piernas por los aires y moviendo de un lado a otro su larga cabellera, como suele hacerlo.

Visuales y escenografías de distintos escenarios, desde islas paradisíacas, ciudades, atardeceres y universos, ilustraron la fiesta de Trevi, quien lució varios atuendos, como un body con diamantes y destellos, otro entallado, uno más de hawaiana y hasta disfrazada de hombre.

La celebración, de más de dos horas de duración, culminó por lo alto con «Todos Me Miran», canción que hizo que los presentes cerraran el encuentro entre saltos y aplausos.