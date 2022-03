Anuncian primeros actos musicales en los Óscar

Los productores de la entrega de premios de la Academia, Will Packer y Shayla Cowan, dieron a conocer, a través de un comunicado, a los músicos que conformarán la agrupación

El baterista Travis Baker, la cantante Sheila E, el pianista Robert Glasper y el multiinstrumentista Adam Blackstone conformarán a la banda de primer nivel que tocará durante la ceremonia de los premios Óscar, que se realizará el próximo domingo 27 de marzo.

Los productores de la entrega de premios de la Academia, Will Packer y Shayla Cowan, dieron a conocer, a través de un comunicado, a los músicos que conformarán la agrupación.

A ellos se sumará el talento del DJ D-Nice, quien no sólo se presentará en la ceremonia, sino que también lo hará en el Baile de Gobernadores, que se realizará después de la entrega.

Los músicos sólo son los primeros en ser anunciados por los organizadores, aún se espera que se confirme la participación de los nominados y otros invitados.

Este año contienden por el premio de Mejor Canción Original: Beyoncé, con «Be Alive» de la película Rey Richard: Una familia Ganadora; Billie Eilish y su hermano Finneas, por No Time to Die», de la última entrega de la saga 007.

También está nominado Lin-Manuel Miranda por «Dos Oruguitas», de la película de Disney, Encanto; Van Morrison con «Down to Joy», de Belfast; y la compositora Diane Warren con «Somehow You Do», interpretada por Reba McEntire, y del filme Cuatro Días Más.