Analiza la Academia expulsar a Will Smith

La Junta de Gobernadores del organismo se reunió de emergencia para discutir las sanciones del actor tras abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los premios Óscar

La Junta de Gobernadores de la Academia se reunió de emergencia para discutir las sanciones de Will Smith tras abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los premios Óscar.

La Academia comunicó que el actor de Rey Richard: Una Familia Ganadora puede obtener una suspensión o expulsión.

«La Junta de Gobernadores inició hoy procedimientos disciplinarios contra el señor Smith por violaciones de las normas de conducta de la Academia, incluido contacto físico inapropiado, comportamiento abusivo o amenazante y compromiso de la integridad de la Academia».

Según Variety, el actor de En Busca de la Felicidad recibió una carta donde le muestran todas las normas que irrumpió y tiene quince días para contestar por escrito.

«De conformidad con los Estándares de conducta de la Academia, así como con la ley de California, el Sr. Smith recibe un aviso de votación con al menos 15 días de anticipación sobre sus violaciones y sanciones y la oportunidad de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito», agregaron.

También dirigió unas palabras disculpándose con Chris Rock y reconociendo la actitud que permitió que el incidente no fuera más grande.

«Las acciones del Sr. Smith en la 94 entrega de los Oscar fueron un evento traumático y profundamente impactante para presenciar en persona y por televisión.

«Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resistencia en ese momento. También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió durante lo que debería haber sido un evento de celebración», suscribió la Academia en el comunicado.

También revelaron que pidieron a Will Smith que abandonara el lugar, luego del suceso, a lo que el actor se negó.

«Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al señor Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de otra manera».

La próxima reunión de la junta está programada para el 18 de abril, cuando la Academia puede tomar medidas disciplinarias.