América se reencuentra con el triunfo tras seis derrotas consecutivas

Se impuso por tres goles a cero ante el Toluca

América brindó una faena de orejas y rabo para reivindicarse con su afición.

Las Águilas dejaron atrás cuatro meses de mediocridad en el Estadio Azteca, con una goleada de 3-0 sobre el Toluca con la que quebraron una racha de seis encuentros sin ganar en casa, junto a esta marca estaba otra de media docena sin triunfo en el Clausura 2022.

Y qué mejor que hacerlo ante una afición que no abandonó a los cremas, y que además se comportó a la altura, pues aunque hubo miembros de los grupos de animación, estos hicieron poco alboroto.

A los Diablos no les duró ni 10 minutos la bravura pues al 6′ los de Coapa ya habían abierto el marcador con un taconazo de Roger Martínez en probable fuera de lugar, que fue revisado silenciosamente, pero no sancionado.

Al 14′, uno de los futbolistas más criticados, Diego Valdés, se sacudió de la presión poniendo en el ángulo la pelota. Un minuto después, con el Toluca en las tablas, el colombiano y el chileno estuvieron cerca de apuntarse su doblete, pero Roger no pudo superar a Gustavo Gutiérrez y Valdés voló el rechace del arquero.

En la reivindicación no podía faltar Alejandro Zendejas, que había tenido minutos a cuentagotas, pero que ahora voló por la banda derecha, hizo túneles y sombreritos, y hasta se puso en el marcador con un cabezazo al 17′.

Con el 3-0 en la bolsa, América manejó el partido y le bajó a las revoluciones. Así se mantuvo incluso en el arranque del complemento, lapso que no tuvo acciones de peligro hasta que llegó un mano a mano de Henry Martín con el arquero que el yucateco no logró capitalizar, pues la zaga le negó el gol sobre la línea.

El atacante, abucheado a su salida, fue el negrito en el arroz de unas lúcidas Águilas, grupo al que se le estaba uniendo Jorge Sánchez por un penal que fue invalidado tras la revisión del árbitro en el VAR, a diferencia del tanto que abrió el marcador.

Los Diablos no inquietaron a Guillermo Ochoa, quien cumplió 400 partidos en Coapa, por lo que América se hizo de los tres puntos y escaló en la clasificación llegando al sitio 15 con 10 unidades, rozando los puestos de Repechaje