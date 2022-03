Agradece Lucero protección de su madre

La actriz y cantante indica que de niña, desde que inició su carrera artística, nunca fue víctima de acoso gracias a la protección de doña Lucero León

La cantante y actriz Lucero aseguró que de niña, desde que inició su carrera artística, nunca fue víctima de acoso.

Lucero, de 52 años, afirma que esto se debe a que su mamá siempre estuvo al pendiente y cerca de ella.

Las declaraciones las hizo a raíz de las acusaciones en los últimos días contra distintos productores musicales.

«Para mí fue una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado. Hago un reconocimiento público a la señora Lucero León, que el otro día veía en redes: ‘¿recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento?, pero qué padre que ahora ya lo entendemos’. Y como ella siempre dijo: ‘a mí no me importa que me odien, o sea, que les caiga yo gorda no me importa, para mí, mi hija es lo primero’”, dijo Lucero.

Lucero comenzó su carrera desde muy pequeña y a su mamá siempre se le veía a su lado, como una sombra, algo que causó muchas críticas.

La razón para no separarse de ella es que no viviera algún tipo de abuso.