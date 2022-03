Agradece Gobernador la disposición del Senado

Alfonso Durazo clausuró los trabajos del tercer Foro de Diálogo sobre Legislación y Desarrollo de la Apicultura en la Región Norte, y destacó la potencialidad de Sonora en este ramo

El acercamiento de los legisladores para dar voz a las y los sonorenses es de una importancia vital a la hora de crear leyes enfocadas en el desarrollo de áreas tan sensibles para la entidad, como el campo, afirmó Alfonso Durazo al concluir el Foro de Diálogo sobre Legislación y Desarrollo de la Apicultura en la Región Norte.

El mandatario sonorense, acompañado del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, agradeció a los legisladores su compromiso de escuchar a los ciudadanos antes de pronunciarse respecto a las leyes en materia de apicultura.

Destacó que Sonora es un estado que puede aprovechar la creación de una ley bien definida para el impulso al desarrollo apícola de la entidad, toda vez que el 80 por ciento del territorio sonorense es susceptible de acoger esta actividad económica, que se traduce en fuentes de empleo, producción y comercio.

“Celebró particularmente la apertura para debatir, que un tema tan importante no sea producto de una decisión de escritorio y que venga el Senado de la República a recoger nuestras voces, la voz, las voces de aquellas, aquellos directamente vinculados y que enriquezca su visión con las aportaciones extraordinarias, que estoy seguro aquí se han presentado”, manifestó el mandatario.

Esta postura fue compartida por Monreal Avilés, quien garantizó a los presentes que no se tomará ninguna decisión de carácter legislativo sin contar con el consenso total del campo sonorense.

“Les quiero hacer un compromiso como líder de la mayoría: no se va a aprobar ninguna ley sin su consentimiento; no se va a aprobar ninguna reforma si no los tenemos de acuerdo. No importa si vamos a un foro o a un parlamento abierto, pero lo que tenemos que hacer es lo que nos digan los apicultores; no lo que se le ocurra a un senador o a una senadora, en todas las leyes tenemos que consultarles a ustedes”, afirmó.