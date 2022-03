Agilizan atención a reportes de comités Creces autoridades municipales

Representantes de Creces Altares 2, Álvaro Obregón y La Cholla comparten su experiencia con el Gobierno Municipal.

Los Comités Creces y el Gobierno Municipal trabajan coordinados para atender de manera inmediata la problemática en las colonias, coincidieron Presidentas y Presidentes de los Comités quienes compartieron su experiencia a semanas de rendir protesta.

Miguel Ángel Pacheco, presidente del Comité Creces Altares 2 reportó problemas de alumbrado público como calles sin iluminación y candilejas apagadas, las cuales fueron atendidas por parte de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático sin demora.

“Por medio de Atención Ciudadana es quien nos da la atención directa y canaliza las peticiones. Ha habido problemas de alumbrado público e inclusive nos ha visitado la Directora de la Dependencia para ver los problemas. Se han resuelto candilejas apagadas y ya están prendidas además de unas extra, las calles ya tienen iluminación”, explicó el vecino con 30 años de residencia en el sector.

En relación a la seguridad de residentes de la colonia Álvaro Obregón, su presidenta Ángela Patricia Moiza agradeció la atención de autoridades municipales para cercar una vivienda abandonada que despertó la preocupación de residentes.

“Tuvimos un problema con una casa que se estaba cayendo una barda, fue más fuerte, los vecinos pusieron queja y rápidamente fueron y cercaron. A parte que ahí en la casa se metían las personas que se drogan y hacían daño en la noche”, expresó Ángela que también es madre de familia.

Para Mireya Silva, la seguridad de las niñas y niños de La Cholla es prioridad, por lo que reconoció la respuesta por parte de elementos de la Policía Municipal ante reportes de personas que consumen drogas en espacios públicos.

“Yo quiero ver una colonia mejor, una niñez que vaya creciendo, que disfrute de nuestros parques y donde viven, que ya no se guarden en sus casas porque allá está el drogadicto fumando en el Parque, a cada uno de nosotros nos corresponde denunciar. No hay reporte que se haga que no se atienda”, agregó la Presidenta de Creces La Cholla.

Un total de 200 Comités Creces ha conformado el Gobierno Municipal encabezado por Antonio Astiazarán donde sus integrantes mantienen contacto permanente con autoridades para resolver de manera rápida y eficiente los problemas que se presentan en su sector.