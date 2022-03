Afirma César Bono estar bien de salud tras divulgarse su hospitalización

Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro», escribió en Twitter

El actor César Bono compartió, a través de sus redes sociales, que se encuentra fuera de peligro, después de que el jueves se informara que había sido hospitalizado.

«Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro», escribió en Twitter.

El jueves, su hija María Rosa Queijeiro Vigil solicitó donadores de sangre, pero no mencionó cuales eran las causas de la hospitalización.

El actor de 71 años ha tenido varios problemas de salud en los últimos años; sin embargo, eso no le ha impedido seguir trabajando, hace unas semana estrenó la serie «Cecilia» en la plataforma de streaming Paramount+, donde actúa junto a Mariana Treviño y Marimar Vega.

También continúa en cartelera su obra de teatro «Defendiendo al Cavernícola», incluso, las funciones de este fin de semana no han sido canceladas.