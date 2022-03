Advierten sobre delitos cibernéticos contra mujeres

El ciberacoso, calumnia, sextorsión, discriminación y grooming, son los más frecuentes que se reportan por las féminas

Delitos como el ciberacoso, calumnia, sextorsión, discriminación y grooming, son los incidentes más frecuentes que reportan las mujeres en la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Sonora.

Con base en los incidentes que recibe la unidad, el 68 por ciento son interpuestos por mujeres, por tal motivo, la dependencia recomendó una serie de acciones para evitar sean víctimas de delitos.

En el marco del Mes de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Unidad Cibernética, compartió que una de las principales medidas de prevención es activar la verificación de dos pasos en todas las redes sociales, para fortalecer la protección en las cuentas y prevenir el robo de información.

Otra de las recomendaciones que emitió es configurar las cuentas como privadas y evitar compartir datos personales con desconocidos; no realizar acciones solicitadas para dejar de extorsionar, por ejemplo, el envío de fotografías y videos; evitar acceder a enlaces que ofrecen premios, promociones, trabajos, entre otras cosas que no fueron solicitadas.

La Unidad Cibernética de Sonora aconsejó no iniciar sesión de redes sociales en enlaces sospechosos. En caso de requerir préstamos financieros es indispensable verificar que sean instituciones de confianza reguladas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para evitar el mal uso de datos personales.

Así mismo, expuso que existen herramientas que pueden proporcionar información corporativa y general de las instituciones financieras como SIPRES, que es un registro de carácter público creado por ministerio de ley (Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros) en la dirección https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/.

En caso de ser víctima de algún ciberdelito, invitó a interponer un reporte en la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública para recibir orientación.