Admite Luis de Llano amorío con Sasha Sokol

Secreto a voces, les llaman.

Luis de Llano es conocido gracias a su gran trayectoria en el mundo de la música, donde destaca la creación de «Timbiriche», famosa agrupación de la que formaba parte Sasha Sokol, con quien sostuvo una polémica relación.

Mucho se habló de este noviazgo, sobre todo por la diferencia de edades, ya que él era 25 años mayor, Luis tenía 42 y ella 17; sin embargo, después de tiempo, el productor confirma haber sido su novio y admitió que hasta se enamoró profundamente.

«Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente», señaló el también creador de agrupaciones como Kabah y Garibaldi.

En entrevista con Yordi Rosado, Luis contó que su relación apenas duró seis meses y Sasha Sokol fue quien le puso fin a esta pequeña historia de amor.

«Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó», detalló el productor.

Además, comentó que la madre de Sasha tenía conocimiento de su noviazgo, pero también apoyó para que éste terminara.

«La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente», dijo.

Finalmente, Luis de Llano concluyó que más que otra cosa, Sasha veía en él una figura paterna, pero él no pudo evitar enamorarse.

«Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que fue por ese lado», expresó.