Admite «El Chucky» que le afecta jugar en el Azteca

A todos los que vienen de Europa, dice el delantero acepta que, junto a sus compañeros Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona, hay frustración por no poder darle más goles al Tri

Hirving Lozano, delantero de la Selección Mexicana, aseguró que jugar en el Estadio Azteca les pesa a los futbolistas que vienen de Europa.

«La verdad sí nos afecta un poco a los que venimos de Europa y se siente y se ve porque no somos los mismos pero así toca», explicó «El Chucky» en entrevista con TUDN.

«Tenemos que enfrentarlo como es pero sí nos afecta un poco y hay que seguir adelante».

Lozano reconoció que hay frustración, junto a sus compañeros Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona, por no poder darle más goles al Tri.

«Sí (hay frustración), un delantero siempre pasa eso, siempre hay un momento donde no cae el gol, pero te aseguro que en cualquier momento que caiga será diferente», apuntó.

«Vamos paso a paso, no hemos jugado muchos partidos juntos y es diferente a un club porque te piden cosas diferentes. Sé que ha pasado tiempo, vamos en buen camino y el objetivo es ganar y después acompañaremos el trabajo para mejorar».

«El Chucky» reveló que constantemente platica con Jiménez y con «El Tecatito» para entenderse mejor.

«Siempre platicamos cómo podemos mejorar en conjunto los 3 para mejorar, agregó.

«Tratamos de ayudarnos para saber qué movimientos hacer mejor, qué movimientos para Raúl o Tecate y claro que platicamos».