Acalla JC Chávez rumores sobre «El Junior»

A través de sus redes sociales, el ex campeón mundial dijo que muy pronto su hijo tendrá la oportunidad de dar su propia versión

El ex boxeador mexicano, Julio César Chávez, salió al paso sobre rumores respecto al paradero de su hijo mayor, el excampeón mundial Julio César Chávez Jr., al confesar que se encuentra en proceso de recuperación y no perdido o incluso secuestrado, según indicó el propio ex campeón.

A través de sus redes sociales, Julio César Chávez dijo que muy pronto su hijo tendrá la oportunidad de dar su propia versión, aunque todo, destacó, es para que pueda disfrutar a su familia. Se esperaba que Julio Jr. peleara en el mes de marzo luego de haber derrotado a David Zegarra en diciembre pasado.

“A todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio, quiero decirles que mi hijo está en buenas manos; quiero decirles que está en un programa de recuperación. Primeramente Dios va a estar muy bien y él va a poder hablar con todos ustedes”.

“Para todos los que están preguntando dónde está mi hijo, si está secuestrado, si está perdido, nada de eso. Mi hijo está recuperándose y muy pronto él dará información. Bendiciones para todos”, expresó Julio César Chávez, el más grande peleador mexicano.

Mediano por el Consejo Mundial de Boxeo en 2011 y 2012, y tiene marca de 53 victorias, 34 de ellas por nocauts, además de seis de derrotas y un empate. El año pasado, tuvo saldo de una victoria y una derrota, esta ante el excampeón de la UFC, Anderson Silva.

En septiembre del año pasado, Julio César Chávez en un programa de la televisión mexicana informó que sus hijos, tanto Julio como Omar estaban en un programa de rehabilitación: “Yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente, porque son buenos y muy nobles. Desafortunadamente en ciertas ocasiones toman el camino equivocado”.