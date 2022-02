Yuri rechaza las cirugías plásticas

Destaca su disciplina para cuidar su rostro y figura y asegura que a sus 58 años no se ha sometido a algún procedimiento estético

En dos años festejará 60 de edad y no tiene temor revelarlo. A sus 58 recién cumplidos en enero, Yuri puede presumir que no es una mujer de cirugías, que si se mantiene jovial y bella es por la paz de Dios que reina en su corazón y por su disciplina para cuidarse.

Entre risas, reconoce que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después porque aunque es una mujer que procura mantenerse sana y en forma, la edad hace mella en el cuerpo y ya no tiene la misma agilidad que en su juventud.

«Todas las mujeres nos hacemos que si el facial, aparatología, el arreglito, pero pienso que cuando tienes paz espiritual, estás bien con Dios, todo es mejor.

«No soy perfecta y tampoco levito en las noches, pero sí puedo decir que haber estado enferma durante año y medio (por Covid-19 y sus secuelas) me acercó mucho más a Dios», comenta la jarocha, quien sufre disautonomía a consecuencia del coronavirus.

«La palabra de Dios hermosea el rostro. Yo no tengo cirugías, a mi maquillista le dicen ‘ay, ya tiene hilos (tensores en el rostro) la vieja’, esos que jalan (la piel), pero les prometo que no. ¡Me chocan las cirugías!».

Las únicas dos cirugías que se ha practicado son el aumento de busto (hace muchos años) y hace un mes que le retiraron la vesícula.

Eso sí, asegura ser una mujer sin vicios. No consume alcohol, no fuma ni se asolea y cuando luce bronceada, revela, es gracias al maquillaje.

«Tengo en mi casa un pequeño spa con toda mi aparatología. Ahorita que tengo entrevistas me pongo mi aparatología tres veces por semana. Le tengo pánico a las cirugías», reitera la artista, quien promueve su álbum Celebrando a una Leyenda por sus 45 años de trayectoria.

«En dos años tengo 60, así que ahí les voy dejando el agua a los tamales», bromea.

Por las secuelas de Covid-19 padece disautonomía que le provoca taquicardia, mareo, debilidad y ansiedad, Yuri dejó de ejercitarse y lo ha resentido.

Ya se siente mucho mejor, pero el médico le ha recomendado seguir con los cuidados porque está baja de defensas.

«De vez en cuando tengo pequeñas ansiedades que puedo controlar con respiración o con mi abanico (de mano) que mucha gente piensa que por jarocha (lo uso) o por la menopausia, pero no, es por las ansiedades. A veces sí se me sale de control, pero ya es menos».

Aunque ya está lista para retomar el ritmo para su gira Euforia, aseguró que en esta será la última vez que realice coreografías como lo hacía en sus shows de la década de los 90.

El público le ha pedido que baile y lo hará aunque sea tres canciones y termine con la lengua de fuera.

«Mis fans quieren que vuelva a mover el esqueleto. Vamos a echarle ganitas y bailar, pero yo creo que es el último show en el que voy a bailar de arriba a abajo con la lengua de fuera porque el tiempo pasa.

«Sino pregúntenle a Madonna que tiene 63 años y la pobre se tiene que meter a tinas de hielo por los dolores de espalda porque el cuerpo por más disciplinado que sea ya no funciona igual que a los 30, 40, 50 ó 60».