Vuelve Novak Djokovic a las canchas

El número 1 mundial, que podría perder su plaza si el ruso Daniil Medvedev gana esta semana el Abierto Mexicano de Tenis, se impuso a Musetti, en su primer partido en 2022

Novak Djokovic derrotó a la joven promesa italiana Lorenzo Musetti en la primera ronda del torneo de Dubái, en lo que fue el regreso del serbio a las canchas un mes después de ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el Covid-19.

El número 1 mundial, que podría perder su plaza si el ruso Daniil Medvedev gana esta semana el Abierto Mexicano de Tenis, se impuso a Musetti (58 del mundo) por un doble 6-3, en su primer partido en 2022, en el que fue aclamado por el público emiratí.

«No podía pedir una mejor bienvenida. Hace ya tiempo que jugué mi último partido y no podía haber elegido mejor sitio para comenzar la temporada», declaró eufórico el serbio, que se mostró «satisfecho» con su nivel de tenis «después de no haber jugado durante casi tres meses».

«Ha sido la mejor experiencia esta noche; gracias por el apoyo y por la manera cómo me habéis recibido en la pista», añadió Djokovic al tiempo que el público le cantaba «Nole, Nole».

Djokovic puede jugar en Dubái porque la vacunación contra el Covid-19 no es un requerimiento para entrar en Emiratos Árabes Unidos.

Su rival para este partido no era un desconocido para Djokovic, ya que el joven Musetti (19 años) fue su rival en Octavos en el último Roland Garros, en un partido en el que el italiano se colocó