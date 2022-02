Viven JLo y Affleck en plenitud

La actriz asegura sentirse afortunada de haber reavivado su relación sentimental

La actriz y cantante Jennifer Lopez comenzó con éxitos este 2022 y declaró estar emocionada por su próximo regreso a la pantalla grande.

En este mes estará la comedia romántica «Casate Conmigo» junto a Owen Wilson y el cantante colombiano Maluma, quien interpreta a su pareja.

No sólo goza de felicidad en lo profesional, sino que está en plenitud en lo sentimental junto a Ben Affleck y por fin habló de ello en una reciente entrevista para la revista People.

«Nunca he estado mejor. Es solo que todos estamos en un momento muy hermoso», expresó.

Respecto a su noviazgo con Affleck aseguró sentirse afortunada de haber reavivado ese romance.

«Estoy muy orgullosa de él, del hombre en el que se ha convertido y que he observado desde lejos. Siento que él está en un punto que, como yo, ha seguido un camino de aprendizaje consigo mismo, de descubrimiento, de llegar a un lugar donde te sientes realmente bien por ti mismo y con quien eres, así que por eso puedes estar en una relación feliz y sana.

«Es una bonita historia de amor el hecho de que hayamos tenido una segunda oportunidad», aseguró.

La primera vez

Lopez y Affleck mantuvieron una relación entre 2002 y 2004, se comprometieron, pero tiempo después cancelaron los planes.

«Antes (en referencia a la primera vez) nos expusimos mucho, éramos inocentes y todo se vino abajo», reconoce en la charla, y confesó que fue el motivo por el que tenían «un poquito de miedo» hacer pública esta nueva etapa.

Ambos se dejaron ver en público por primera vez en mayo de 2021, pocas semanas después de que ella terminara con Alex Rodriguez, con quien se había comprometido en marzo de 2019. Pero la relación se hizo evidente con un beso en junio.

Sin embargo está segunda oportunidad pinta diferente para la pareja.

«Estamos realmente felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego’. Ahora somos mayores, más sabios, tenemos más experiencia, estamos en puntos distintos de nuestras vidas, tenemos hijos, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos tan protectores porque es un momento realmente bonito para todos», reflexionó la intérprete de Let’s Get Loud y aseguró que va a hacer «todo lo posible» para proteger su relación y cuidarla.

«Lo merece, realmente lo merece… Es sagrado ¿Encontrar a alguien a quien quieres, quieres de verdad y encima tener una segunda oportunidad? Eso es algo raro, precioso, hermoso».