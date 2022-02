Vende Sting su catálogo musical a Universal Music

El acuerdo incluye todas sus canciones en solitario, como «Shape Of My Heart», «Fields Of Gold» e «Englishman In New York»

El músico británico Sting logró un acuerdo con Universal Music Publishing Group para vender todas sus composiciones por más de 250 millones de dólares, según NME.

El acuerdo incluye todas sus canciones en solitario, como «Shape Of My Heart», «Fields Of Gold» e «Englishman In New York».

Además de las melodías que escribió para The Police, destacando «Roxanne», «Every Breath You Take» y «Every Little Thing She Does Is Magic», en estas el grupo recibirá todos los ingresos futuros relacionados con los derechos de autor.

En un comunicado, Sting, de 70 años, aseguró que está «encantado» de que la división editorial de Universal administre su catálogo.

«Para mí es absolutamente esencial que el trabajo realizado a lo largo de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no solo para conectar con los fanáticos de toda la vida de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevos públicos, músicos y generaciones», dijo.

De acuerdo al cantante, durante toda su carrera ha tenido una exitosa relación con Universal Music Group, por lo que este acuerdo significa también un hogar de confianza.

«Muchos recuerdos de mi juventud están vinculados a las grandes canciones escritas por Sting, ya sea viendo a The Police actuar por primera vez en Filadelfia o escuchando su música en la radio o tocando esos álbumes hasta que los desgasté», señaló.

Diversas empresas han adquirido varios catálogos importantes, incluidos los de David Bowie, Stevie Nicks, Paul Simon, Motley Crue, The Red Hot Chili Peppers y Shakira.