Van Jefferson gana con los Rams y corre al hospital

Su mujer estaba en labor de parto. El jugador de los campeones estuvo acompañado de su mujer en la primera parte del encuentro ante los Bengalíes aunque se tuvo que ir al hospital

La mayoría de los jugadores de los Rams festejaban en el campo del SoFi Stadium, pero uno de ellos salía corriendo entre tumultos de la gente para llegar al nacimiento de su hijo.

Al receptor Van Jefferson no le dio tiempo de celebrar junto a sus compañeros, ni tocó el trofeo Vince Lombardi, pues apenas terminó el juego frente a los Bengals, que terminó 23-20 a favor de Los Ángeles, se fue del estadio rumbo al hospital, donde su esposa Samaria entraba en labor de parto.

De hecho, Samaria asistió al Super Bowl, pero no logró quedarse hasta el final, pues mientras su esposo buscaba los pases de Matthew Stafford, ella contaba las contracciones para el momento decisivo de la noche.

Van Jefferson tomó a su pequeña hija apenas terminado el partido y buscó la manera más rápida de llegar junto a su mujer, pues no quería perderse la llegada del nuevo integrante de la familia.

No fue la única historia extraordinaria de la noche para los Rams, pues el safety Taylor Rapp aprovechó el escenario para pedirle matrimonio a su novia Dani Johnson.

Otra de las postales más románticas fue ver al QB Matthew Stafford junto a su esposa Kelly Hall, quien es su pareja desde que él destacaba en la universidad con los Bulldogs de Georgia y ella era animadora del equipo.