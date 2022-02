Va Pumas por liga y Concachampions

El guardameta del equipo universitario asegura que hay calidad en la cantera para trascender en ambos torneos y dejar huella en el club

Los Pumas de la UNAM afrontarán este próximo miércoles el primero de una seguidilla de 4 partidos en tan solo 11 días, y su travesía empezará en Costa Rica cuando visiten al multicampeón Saprissa, en el duelo de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo donde los del Pedregal intentarán lograr el título tras más de 33 años de levantar su último trofeo internacional.

Por tal motivo, el portero y capitán auriazul, Alfredo Talavera, aseguró que dentro del club se encuentran comprometidos por encarar ambos certámenes con la misma entrega y calidad, asimismo, afirmó que los jugadores de cantera tomaran un papel fundamental para sobrellevar la carga de partidos.

Vamos por los dos torneos, tenemos mucha cantera y podemos tomar mano de ellos, lo hacen muy bien y tienen todas las ganas de trascender y dejar huella en el club. No tenemos el plantel como otros en la Liga MX, pero tenemos un plantel muy joven con garra y un entrenador como Lillini que sabe leer muy bien los partidos”, comentó Talavera.

Por otra parte el Director Técnico felino, Andrés Lillini, añadió que será importante llevarse el triunfo del Estadio Saprissa para poder encarar el partido de vuelta en CU de manera más tranquila, ademas de manejar al grupo de cara al duelo del domingo en la competencia local ante el vigente campeón, Atlas.

Nosotros tenemos que sacar un resultado positivo para no ir a CU a tener que sufrir o contrarrestar un resultado negativo. No cambiamos nosotros de local o visitante, el juego es lo mismo que en el torneo local y sabemos que si nos tiramos atrás vamos a sufrir, vamos a venir acá a ganar el partido”.

Finalmente, el estratega sudamericano enfatizó en que este nuevo cruce entre Saprissa y Pumas no tiene ninguna relevancia con la final de CONCACAF de 2005, duelo donde los universitarios perdieron el título en el Olímpico Universitario al caer 3-2 en el marcador global.

Sinceramente ni tocamos el tema, nosotros vamos partido a partido y de aquella final no hay nada. La palabra revancha me suena a que uno está buscando venganza o situaciones que no son. Los planteles son totalmente diferentes y el compromiso lo tenemos que tomar como un partido determinante”, concluyó Lillini.