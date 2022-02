“Truenan” Nodal y Belinda tras dos años juntos

El cantante sonorense publicó en su cuenta de Instagram el fin de la relación

Mucho se especulaba en las últimas semanas sobre el rompimiento entre Christian Nodal y Belinda, pues los fans se percataron que los cantantes no se seguían en sus redes sociales y ya no compartían videos y fotografías juntos.

Pero por fin Christian puso fin a los rumores y confirmó a través de sus historias de Instagram que rompió con la también actriz.

«A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido (Belinda y Nodal) darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro.

«Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempo felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso», aseguró el intérprete de «Botella Tras Botella,

El cantante de regional mexicano aclaró que no dará más declaraciones al respecto.

«A los medios de comunicación con mucho respeto, les comunico que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor», agregó

Los famosos confirmaron su romance a principios de agosto de 2020, mientras participaban como coaches en el reality show La Voz, de hecho la noticia de su noviazgo desató los rumores de que se trataba de una campaña publicitaria del programa.

En mayo pasado ambos artistas oficializaron su compromiso con una fotografía en sus cuentas oficiales, hecho que se hizo rápidamente viral debido al costoso anillo de compromiso que Nodal le dio a Beli, una pieza de Angel City Jewelers, con valor de 3 millones de dólares.

Desde entonces todo iba viento en popa con el romance y la esperada boda incluso, la pareja bautizada como «Nodeli», no solamente se convirtió en la pareja del año para sus fans y los amantes de la farándula, sino que la revista People en Español los coronó como tal en su edición de diciembre del año pasado.

Hasta el momento la intérprete de «Amor a Primera Vista» no ha hecho comentarios al respecto.

Mientras tanto el sonorense de 23 años continúa con la promoción de su tema «Te Marqué Pedo» junto a Alex Luna y DAAZ.