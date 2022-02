«Toman» jubilados Módulo de Tesorería para visibilizar sus demandas ante la ciudadanía

Este vez, un grupo de pensionados del Ayuntamiento impidió el acceso de carros al estacionamiento de las oficinas ubicadas en la esquina de las calles

Trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, tomaron de manera simbólica el módulo de Tesorería Municipal ubicado en Veracruz y Reyes, y no permitieron el acceso al estacionamiento.

Alrededor de las seis de la mañana hicieron presencia los manifestantes en ese punto, el cual ya se encontraba resguardado por aproximadamente 27 elementos de la Policía Municipal, y colocaron una lona sobre la pluma del estacionamiento, y se manifestaron en el cruce de dichas calles, sin afectar la circulación.

Jorge Luis Encinas Gámez, vocero del movimiento, dijo que el pasado martes el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz, se comprometió a informarle el día y hora en que los recibiría el alcalde pero no lo hizo, y tomaron la decisión de hacer la toma simbólica del Módulo de Tesorería hasta las 15:00 horas.

“El día martes nos reunimos en el Museo, después hicimos una marcha hacia Palacio Municipal donde pedimos audiencia otra vez con el alcalde y quedó el secretario quien me habló por teléfono, que en el transcurso del día me iba a decir hora y el día en que nos va a atender el presidente. Se pasó todo el día y no nos hablaron, y no es la primera vez que nos lo hacen”, señaló.

Encinas Gámez manifestó que cuando llegaron al Módulo de la Veracruz, ya se encontraban varias patrullas estacionadas con cuatro o cinco policías cada una, dando la falsa idea a la ciudadanía de que los ex trabajadores quienes siempre se han comportado respetuosos y actuado pacíficamente, tomarían acciones radicales.

“No puede ser posible que tengan tanta seguridad aquí, si nosotros somos pacíficos, porque no se van a parar a sectores donde hay mucha drogadicción y si se necesita (…) pero no hay ningún problema, nosotros no estamos haciendo nada ilegal, nada que perjudique al ciudadano”, enfatizó.

Adelantó que este jueves acudirán a la Comisión de Derechos Humanos a darle seguimiento a un oficio que presentaron en diciembre pasado.

En cuanto a la reunión que sostuvieron con un grupo de diputados el día martes en el Congreso del Estado, comentó que se acordó hacer una comisión laboral y buscar un acercamiento tripartita, diputados, municipio y los jubilados y pensionados, para resolver este problema.