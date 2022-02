Timan a adultos mayores en cajeros bancarios. Recomiendan que no vayan solos

Las personas dijeron que personas ajenas a la institución que se ofrecieron a ayudar a las personas de la tercera edad, les cambiaron el plástico y lo utilizaron para su beneficio

Adultos mayores denunciaron ante la Condusef Sonora que en enero y febrero personas desconocidas les cambiaron sus tarjetas bancarias cuando supuestamente les ayudarían a usar el cajero de Banamex, sucursal bulevar Solidaridad frente al CUM, las cuales fueron utilizadas para hacer compras y hasta solicitaron créditos.

Blanca Alicia López Rosas, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Sonora, explicó que los afacetados comentaron que las personas extrañas le ofrecieron ayuda y al momento de solicitarle sus tarjetas se las cambiaron.

“Otros mencionan que los hicieron tropezar para que se les cayera de las manos la tarjeta y en ese momento se las cambiaron”, argumentó la funcionaria federal.

Detectaron el cambio de la tarjeta horas después de los hechos, al realizarse compras, disposiciones en efectivo y solicitudes de crédito, añadió.

Ante esta situación, la Condusef Sonora recomienda acudir a los cajeros automáticos en horario diurno, en caso de no saber usar el equipo acudir en compañía de un familiar o persona de confianza, no aceptar ni solicitar ayuda de extraños o desconocidos.

También es importante cubrir con su cuerpo la visión de la operación que están realizando para evitar que alguna persona vea su contraseña o NIP, si tiene dificultades para hacer alguna operación, no sentirse presionado por la gente que espera atrás, acercarse con el personal de la sucursal.

López Rosas recomendó que antes de insertar la tarjeta en un cajero automático revisar que no haya ningún objeto extraño en el lector y verificar que la ranura de salida de los billetes no se encuentre obstruida, corroborar que la pantalla del cajero esté funcionando correctamente y si hay fallas en la imagen no seguir con el procedimiento y acudir a otro cajero.