Va por más Supremo Tribunal

Se ve mal el Instituto Electoral

“Traerán cortito$” a regidore$

Amenazan de nuevo los choferes

Va por más Supremo Tribunal…Y quien confirmó que están trabajando bajo presión, o a marchas forzadas, es el presidente y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña, por ahora sí que estar entre dos aguas, como dicen en los pueblos, al por una lado tener el reto de terminar de “aterrizar” el Nuevo Sistema de Justicia Penal; y por otro el de preparar lo que será el de Justicia Laboral.

Tan es así que Acuña Griego ya anunciara que están buscando la forma de “echar andar” las salas para juicios orales construidas en Cumpas y Magdalena, como parte de esa nueva modalidad de impartición justiciera, misma que ha sido muy criticada, pero igual aplaudida, porque el plan es el de reactivarlas para que los habitantes de esas zonas y pueblos cercanos no tengan que viajar hasta cinco horas para celebrar sus litigios.

Para el caso puso como ejemplo el juzgado de Cumpas, cuya intención de su edificación con visión es para brindarle atención a toda la Sierra Alta, con lo que los pobladores de Bacerac, Huásabas, Granados, Bacadéhuachi, Divisaderos y Tepache no tendrían que trasladarse hasta Agua Prieta, por ser lugares muy alejados y con poca población, y que es por lo que están viendo el de a cómo sí se puede operarlos. ¡Mínimo!

Porque de acuerdo a la proyección que se trae la máxima autoridad de ese Poder Judicial, cual es el caso de don Rafael, para hacer realidad esa posibilidad de resolver esa necesidad que existe, se requiere de un presupuesto extraordinario, el cual entre otras cosas sería destinado para la contratación de un Juez y un secretario, o escribiente, que auxilie en el manejo de los expedientes, entre otras cosas. ¡De ese pelo!

O séase que por todos lados está atando cabos y cerrando círculos Acuña, en aras de promover una mejor impartición de justicia, al confesar que igual “andan a todo lo que dan” con lo que será la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, y para lo cual han tenido reuniones semanales con la Secretaría de Hacienda y del Trabajo, así como con la Asesoría Jurídica del Gobierno del Estado y la Sidur. ¿Cómo ven?

Pero aun así reconocen que ya sobre el camino podrían surgir problemas, pero que “están más puestos que un calcetín” para resolverlos, con todo y que serán los menos, y hasta cierto punto los normales de toda nueva instrumentación, y más porque han estado trabajando en comisiones, sobre todo para revisar lo referente a la inversión, con la aportación de un porcentaje de la Hacienda estatal, y otro del Ejecutivo Federal. ¡Qué tal!

Así es como hoy por hoy “se anda partiendo en dos” el operador mayor de esa institución judicial, con la mira puesta en mantener los niveles de eficiencia y darle buenos resultados a los sonorenses en ese ámbito. ¡Órale!

Se ve mal el Instituto Electoral…Quien tal parece que va a resultar más de lo mismo, es el nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Neri Ruiz Arvizu, por de a cómo de entrada no dijera nada, en torno a la ventaneada que “le pegaran” al ex diputado local y ex candidato a la alcaldía de Guaymas por el Partido del Trabajo (PT) en el pasado proceso electoral, Rodolfo Lizárraga.

Eso luego del reciente escandalazo en el que Lizárraga Arellano se viera involucrado, cuando en un intento de asalto a su casa en la colonia Centinela del susodicho puerto guaymense, perpetrado el pasado 18 de enero, saliera a relucir que el móvil de ese frustrado atraco era porque “a lo chino” querían cobrarle un préstamo que le habían hecho para su campaña política, y que manejan que rondaría los $7 millones de pesos. ¡Pàcatelas!

De tal forma que es un deudòn y presunta desviación que se le complicó a Rodolfo, porque ya después apareció torturado y ejecutado su legislador suplente, Daniel Palafox Suárez, a una semana de ser “levantado”, y es que junto con su hermano Roberto, que era asesor Jurídico del Ayuntamiento de Empalme, es de los que participaron en ese allanamiento a su domicilio, además de un regidor y otros dos cómplices.

Pues con todo y que esa balconeada ameritaba el que hasta de oficio Ruiz Arvizu y sus consejeros escudriñaran y checaran el dato, en cuanto a los gastos proselitistas de Lizárraga, simplemente optó por hacerse “pato” y lo que le sigue, cuando lo que debería descartarse es si incurrió en algún delito electoral, y más porque el exhibido tenía fama de repartir despensas y demás como si le sobrara la “lana”. ¡Ñàcas!

Y es que se trata de un supuesto financiamiento que no son cinco pesos, y que es por lo que debería transparentarse su origen, por no creerse que haya salido de la “dieta” legislativa del “Rodo”, porque lo que es el cabecilla del PT, Ramón Flores Robles, ya se escudó en que no son militantes, lo que está de no creerse.

“Traerán cortito$” a regidore$…El que ojalà y que sea replicado, es el programa Regidor MX que pusiera en práctica la asociación civil ¿Cajeme Cómo Vamos?, para traer bajo la lupa a los 21 regidores que conforman el Cabildo de ese Ayuntamiento, y de esa forma obligarlos a que cumplan con su chamba, y es que de acuerdo a un reciente estudio, el 91.9% de la población desconoce quiénes son y el trabajo que realizan.

Es por lo que el director de esa organización, Marcó Iván Márquez, adelantara que: “Con este ejercicio no se busca exigir más de lo que están obligados a cumplir por ley”, por lo que de aquí pa`l real les llevarán un registro de sus asistencias a comisiones, participaciones y votaciones, como una forma de estar monitoreando su labor, por tener fama de que la mayoría simplemente “se tira a la hamaca”, y nomás se dedican a cobrar.

De ahí el sentir general que hay, de que es lo menos que puede exigírseles a los susodichos “rugidores”, que en su mayoría son del partido de Morena, ya que por “cráneo o cabeza” perciben un sueldazo de $40 mil 500 pesos mensuales, que incluye un concepto de riesgo laboral por $18 mil 169.22 pesos, y $8 mil pesos en vales de gasolina, como para que en la generalidad se la lleven con visos de “aviadore$”, por sólo ir por el cheque.

Luego entonces eso lleva a dejar en claro que son de los ediles mejor pagados, junto con los de Hermosillo, que andan por el e$tilo en cuanto a esos ingresos, que para nada son cinco pesos, y que es por lo que Marcó Iván y compañía les pondrán marcación personal para que desquiten el sueldo, y que con eso la ciudadanía cuando menos los conozca, pero por lo que hacen, y así dejen de ser unos entes fantasmales. ¡Cuando menos!

Sin embargo lo que es el cuestionado alcalde, Javier Lamarque Cano, de inicio ya les dio por el lado, al “con los ojos cerrados” defender su función, en lo que es una posición contraria a lo que opinan las mayorías, pero como quiere tenerlos de su parte, es por lo que se entiende que los solape, al salir con el cuento de que: “Yo no me meto en su labor como regidores, tienen total autonomía”, lo que equivale a que los deja ser y deshacer.

Amenazan de nuevo los choferes…Al que sí que le queda aquello de que, ¡otra vez la burra al trigo!, es a Apolinar Castillo, el cabecilla de los choferes del transporte urbano de Hermosillo, por una vez más estar demandando un aumento salarial, ahora de un irreal 20%, además del respeto a las condiciones laborales y el cumplimiento a las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo, y puras de esas, pero sin dar fecha.

Toda vez que a ese grado se volvió a envalentonar Apolinar, por el presunto apoyo solidario que recibieron en el marco de una asamblea cetemista, y que es por lo que de nuevo le diera por “echarle el caballo”, o camión encima a las concesionarias Movilidad Integral y Administración Corporativa que representa Jesús Padilla Zenteno, a las que siempre han querido hacer ver como las malas de la película. ¡Ni más ni menos!

No obstante que la cruda realidad es que “El Castillo…s en el aire” Valdez jamás ha podido demostrar que Padilla y compañía les han violado sus derechos a dichos operadores de los ruleteros, como asegura que lo han estado haciendo desde que entraron a manejar el servicio transporteril en esta Capital, y que es por lo que reiteradamente les han “dado palo” cuando han emplazado a huelga, al concluirse que han sido ilegales.

Prueba de ello es volviera a “asustar con el petate del muerto”, como siempre lo ha hecho, al advertir que cualquiera incumplimiento a un contrato colectivo es motivo para colocar las banderas rojinegras, derivado de que por ley deben de recibir anualmente un alza en su salario y prestaciones, que es algo que se da por descontado que se les otorga, pero no en el porcentaje que ellos quieren, y que es fuera de serie. ¡Vòitelas!

Al ser obvio que si Padilla Zenteno y compañía no cumpliera con lo más básico, las autoridades del Trabajo ya hubieran procedido, lo que deje entrever que entre lo dicho por Castillo y los hechos, sí que debe haber mucho trecho, para que en más de un año y medio que ha andado con su movimiento no le hayan dado por el lado a sus preten$ione$, y menos ahora con ese veintòn que está fuera de toda proporción. ¿Qué no?

