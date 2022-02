“Se van de paso” los jubilados

Suspenden clases entre yaquis

Confirman obras para Sonora

Calla y otorga Felipe Calderòn

“Se van de paso” los jubilados…Y el que sí que ya se puso más belicoso que ni el “Presi” ruso, Vladimir Putin, que ayer invadiera Ucrania, es el cabecilla de los jubilados del Ayuntamiento, un tal Jorge Encinas, por las medidas extremas que ya están tomando para que les reintegren las prestaciones que les cancelaran empezando el año, con lo que están logrando un efecto contrario, por estar afectando a terceros.

Con todo y que es de entenderse que Encinas Gámez y su grupito de incondicionales desde hace rato estén usando la presión y manifestación, a sabiendas de que no tienen la razón, por lo ilegal de los vales de despensa que les entregaban, así como para gastos médicos, funerarios, y hasta para el pago de la “luz”, cuando sólo deben asignarse a los trabajadores en activo, pero no para los que ya están en el retiro. ¡Zaz!

Así que ante esa irregularidad con visos de desvíos detectada, es que a raíz de una revisión y observación que hiciera el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se determinara su cancelación, pero implementando un plan “B”, como es el de compensar con un apoyo extra a quienes reciban una pensión menor a $7 mil pesos mensuales, por haber a los que les llegan hasta $200 mil pesos. ¡De ese pelo!

Sin embargo y a pesar de que estaban en la ilegalidad, lo que el tachado de agitador de Encinas le ha estado apostando ¡al todo o nada!, como lo prueba la forma en que están radicalizando ese movimiento que no tiene razón de ser, como lo exhibe el que esta vez bloquearan el bulevar Hidalgo, a altura de las calles Rosales y Pino Suárez, así como en la avenida Sufragio Efectivo, paralizando el tráfico vehicular en esa céntrica zona.

Es por eso que los “chines y jotas” no se hicieran esperar contra ese grupúsculo de manifestantes, por estar haciendo pagar a justos por pecadores, o a quienes ninguna culpa tienen de que estén exigiendo lo que esta al margen de la ley, o fuera de lo que es la normatividad, de ahí el porque ya han empezado a ser blanco del rechazo popular, y no es para menos, por como han perjudicado de diferentes formas a los ciudadanos. ¡Ups!

Y al parecer todavía lo “pìor” está por venir, en cuanto a esa intransigencia de no entender razones, según se deduce de lo advertido por Jorge, de que: “La postura de él es la misma, no hay ningún arreglo, no hay ningún acuerdo, no hay nada. Nosotros seguimos igual, solicitando lo que es de nosotros, si tenemos que cerrar más calles, carreteras, puentes, lo que sea, lo vamos a seguir haciendo”, con lo que les está valiendo la ciudadanía.

Cuando lo más sensato sería el que se esperaran a lo que resuelvan las instancias judiciales, en torno a los amparos que promovieron, además de que también interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que es en la posición en la que igualmente está el alcalde, Antonio Astiazarán, pero como saben que llevan las de perder, es por lo que han continuado con su estrategia desestabilizadora. ¡Glùp!

No obstante, y lejos de querer hacer el papel de víctimas, más bien han venido haciendo “un papelón”, lo que explica el porque las mayorías no les están dando por el lado como pretenden, y es que por su parte Astiazarán Gutiérrez ya los recibió y les reiteró que se apegará al fallo que emitan los tribunales, en vez de seguir solapando lo que ha estado por encima de la norma, pero “pos” ellos quieren escuchar otra cosa.

Suspenden clases entre yaquis…Quienes ya estàn pagando las consecuencias de andar en malos pasos, son lo de por sì mal afamados integrantes de la tribu yaqui, y para evidencia està el que ayer se llegara al grado de que suspendieran las clases en los planteles educativos de Vícam y Pótam, por el temor a que se desatara la violencia, luego de que un grupo armado “levantara” a dos presuntos “huachicolero$”. ¡Tómala!

Por esa violenta razón, o esas privaciones de la libertad, es por lo que en pleno Día de la Bandera pararan las actividades escolares en esas comunidades étnicas, con lo que se siguen confirmando las presuntas ligas que tienen con el crimen organizado algunos de sus miembros, al punto de que ya estén yendo por ellos para “ajustarles cuentas”, como dizque es el caso de un tal Hilario Buitimea Lugo, que es uno de los secuestrados.

No por nada es que con eso a la que le están dando chamba extra, es a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Córdova, y es que derivado de ese par de raptos que alteraran a toda esa etnia, procedieron a implementar un operativo de búsqueda con más de 100 elementos de las distintas corporaciones policiacas, y además acompañados por los que conforman la Guardia Tradicional de los yaquis.

Si se toma en cuenta que los hampones que llevaron a cabo esos “levantones” no son unos delincuentes cualquiera, como lo denota el que portaban uniformes apócrifos y equipo táctico al momento en que perpetraron esa acción, además de ir armados hasta los dientes, con lo que está de más el apuntillar, que sí que actuaron como lo hace la mafia, aunque se hablaba de que detuvieron a uno y ya lo interrogaban. ¿Será?

Y es que cabe aclarar que no son las primeras desapariciones que se dan en ese territorio con el sello de “la maña”, porque ya antes igualmente secuestraron a más de una decena de ellos “al bolón”, y de los cuales a algunitos todavía no han encontrado, y de lo cual por cierto ya no se ha vuelto a decir nada, después de que en un principio hicieran un escándalo, pero al final a lo mejor ya no les convino “seguirle moviendo” a eso.

Confirman obras para Sonora…Vaya que el que ahorita debe andar “bailando en un pie”, a partir de lo confirmado ayer por el Presidente, Andrès Manuel Lòpez Obrador, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al anunciar que en la modernización de la aduana de Nogales y el libramiento ferroviario, “bajita la mano” se invertirán unos $5 mil millones de pesos para llevarlos a cabo. ¡De ese tamaño!

Por ser una confirmación por parte de AMLO de dos de las mega obras que se contemplan para Sonora, porque además está el rescate del puerto guaymense, y la carretera Guaymas-Chihuahua, que hacen prever que ya están tomando forma para que sean toda una realidad, tan es así que adelantara que el proyecto estará a cargo de la Secretaría de la Defensa (Sedena), pero será coordinado por el propio Durazo Montaño. ¡Órale!

Una muestra de ello es que López Obrador ventilara que aunque todavía no se tiene el proyecto ejecutivo, pero lo que es la “lana” ya está asegurada, para concretar el que se tengan aduanas de primer nivel, después de que por toda una vida no se les diera más que puras “manitas de gato”, de ahí que la intención es de que se note el cambio, para que sea algo así como un antes y un después, y en todos los aspectos. ¡De ese vuelo!

Es por lo que dijera: “Vamos a construir un libramiento ferroviario para que no pase ya el tren de carga por la ciudad. Recuperar todos esos terrenos para organizar Nogales con espacios para la diversión, el deporte, integrar esa zona de desarrollo urbano, ya se está viendo el nuevo trazo y se está hablando con las empresas ferroviarias que están asociadas, la empresa que es Grupo México y la empresa estadounidense que es socia”.

Pero para quien dude de lo anterior, es que en la pasada visita que hiciera a la frontera nogalense para checar el dato al respecto, es que también hiciera acto de presencia el embajador de EU en México, Ken Salazar, pues se requiere de la autorización del mandatario gringo, Joe Biden; y también estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, de la SCT y Sedena, Marcelo Ebrard, Jorge Arganis y Crescencio Sandoval. ¡Qué tal!

Calla y otorga Felipe Calderòn…Tal como se esperaba, las que han levantado màs comentarios que ni el “truene” del noviazgo entre Belinda y Christan Nodal, son las sopresivas declaraciones el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sobre las presiones que recibió del entonces Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, para “darle carpetazo” al caso del incendio de la Guardería ABC. ¡Palos!

Porque si bien la mayoría de las voces han sido de condena por esa intromisión y manipulación de Calderón Hinojosa, para proteger a los familiares de su esposa, Margarita Zavala, porque una de las socias de esa estancia infantil subrogada del IMSS era su pariente, como es la exonerada de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, aun así consideran que los dichos de Zaldívar Lelo de Larrea ya son muy tardíos.

A pesar de eso el llamado que hacen es a no cerrar el expediente de esa tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009, en la que murieron 49 niños, y más de 100 quedaron heridos, algunos con lesiones de por vida, por la evidente impunidad que hay, a raíz del como encubrieron a los implicados que contaban con influencias, lo que propició que se pasaran por alto las negligencias que provocaron ese fatal siniestro de impacto mundial.

Aunado a que siempre ha existido la percepción de que hasta la fecha no solo no se hizo justicia, sino que además se aprovecharon de esa desgracia con fines electoreros para “sacar raja política”, ya que en ese mismo año hubo elecciones en Sonora, por lo que el PAN terminó ganando la gubernatura con su candidato, Guillermo Padrès Elías, y que ya después terminó siendo otra historia que igual ha dado mucho de que hablar.

Es por lo que habría que ver qué tanto efecto podría tener esa descobijada que el de ese Poder Judicial le acaba de dar a Calderón, y quien por cierto hasta ayer había guardado silencio, haciendo valedero aquello de que, ¡el que calla otorga!, porque se había limitado en esconderse entre las enaguas de Zavala, por ser la que salió a defenderlo, o defender lo indefendible, al desmentir a Zaldívar, pero sin que se le creyera. ¡Vòitelas!

