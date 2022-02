¿Persecución y encubrimiento?

“Suelta prenda” el Gobernador

Sirven de tapadera al de la SEC

¡Fin a tandeos antes de tiempo!

¿Persecuciòn y encubrimiento?…La que sí que está más rara que El Chupacabras, es la comentada persecución policíaca que tuviera lugar en esta Capital, después de que supuestamente iniciara en la caseta de cobro en la salida a Nogales, para terminar en la colonia 5 de Mayo, con saldo de un detenido, que es el conductor perseguido en un placoso pick up Nissan, línea Titán, color blanco, con placas de California. ¡Ups!

Al manejarse que tal perseguida de dicho picapòn, y con balazos de por medio, según esto se originó porque chocó a una patrulla tipo sedán de la tan llevada y traída Guardia Nacional (GN), y es por lo que le “pusieron cola” con el apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), pero al no poder pararle el alto entre ambos, es que una vez que entraron a Hermosillo pidieron refuerzos, activándose el Código Rojo. ¡Zaz!

Por lo que hay tienen que es un “córrele que te alcanzo”, o más bien acelérale que ahí te voy, que se volvió viral, por los videos difundidos a través de las redes sociales, en los que se observa a las diferentes corporaciones intentando detener al citado vehículo con los vidrios más oscuros que la conciencia de un político, el cual después se volvió lento, al reventarle las llantas traseras por los disparos de bala. ¡Tómala!

Así estuvo esa estampida desde la entrada Norte de la ciudad, hasta continuar por la avenida Veracruz, para concluir sobre la calle Revolución en sentido contrario, casi esquina con Nuevo León, en la que el aludido cafre dio vuelta para terminar estampado contra un poste, porque de lo contrario todavía andaría circulando en los puros rines, ante la falta de pericia de los agentes que lo seguían, al nomás no poder pararlo. ¡De ese pelo!

Pero con todo y ese ni tan peliculezco suceso con el que iniciara la semana en pleno “San Lunes” a media mañana, por aquello de que no hubo un exceso de velocidad, sino más bien una negativa de no pararse del ahora arrestado, lo sospechoso de ese asunto, es que a pesar del desafío abierto contra las “autoridades” policiales, ni así se reveló la identidad y mucho menos el nombre de quien los evidenció y los puso en jaque.

Es por eso que quedara en el limbo no sólo el motivo que propició que lo persiguieran, sino además de quién se trataba, lo que hace elucubrar que muy seguramente que no era un cualquiera, si se toma en cuenta que cuando se trata de cualquier hijo de vecino, entonces sí luego luego dan santo y seña, antes de remitirlo a los separos policíacos, para que quede muy clarito el delito que causó su detención, cosa que aquí no ocurrió.

A no ser y que más que una posible protección, a lo mejor y era un sujeto que no andaba en sus cinco sentidos, como se evidenciara en las imágenes que circularan, en la que se dejó entrever que mínimamente daba visos de estar borracho, y hasta de haberse tomado algo más, como para haber llegado a tanto, porque a nadie que ande “cuerdo”, o en buenos pasos, le echan bala sin que opte por “orillarse a la orilla”. ¡Mínimo!

“Suelta prenda” el Gobernador…Y una vez màs se está demostrando que no hay mal que por bien no venga, a partir de lo ayer ventilado por el gobernador, Alfonso Durazo, de que como parte de las acciones para reforzar la seguridad en Caborca tras los hechos violentos del 15 de febrero, esté año en esa región construirán una base militar de la Sedena para 500 soldados y un cuartel de la Guardia Nacional para 100.

Eso en lo que es una estrategia a mediano plazo, porque en lo inmediato Durazo Montaño confirmó que ya incrementaron el estado de fuerza por esas latitudes, con la llegada de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 40 de la Comisión Nacional Antisecuestros (Conase), y que se espera y que esta vez sí “le salgan al quite” la “Narco”, no como en la última vez, cuando dicen que se acuartelaron. ¿Será?

Por cierto que a la par el Mandatario Estatal “dio color” del por qué de esa comentada invasión a “Cabronca”, de un convoy de unos 50 vehículos con sicarios armados que desataron la violencia y sitiaron a ese municipio, y que dizque se debió decomiso de tres toneladas 50 kilos de cocaína que un día antes llevaron a cabo autoridades en El Golfo de California, además de detener a media docena de personas. ¡Así el dato!

Motivo por el cual es que intuyen que esa irrupción armada fue provocada por la pérdida de esa droga que tenía como destino el “otro lado”, y una de las rutas probables eran las playas de Caborca por la frontera con Estados Unidos, pero al “cebárseles” el embarque, es por lo que buscaron quien se las pagara, de ahí que agarraran corte parejo a la hora de hacer “ajustes de cuentas”, por como expusieran a los ciudadanos.

Lo que explica el que para tener una mayor presencia de seguridad por esos lares, igualmente Francisco Alfonso corroborara que la que ya será toda una realidad, es la tan proyectada carretera El Sásabe-Altar, que abarcará los sectores caborquense y de Pitiquito, para que exista más movilidad de las fuerzas del orden, y que de esa forma los hampones del crimen organizado no se les tiren a perder tan fácilmente. ¡Órale!!

Más menos así está el saldo presentado por Durazo, que también incluyera el anuncio de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, vendrá a Sonora para impartir un conferencia sobre los procesos de seguridad que han instaurado y que les han funcionado, aunque no faltarán los mal pensados que dirán que más bien viene a un acto de precampaña presidencial por adelantado. ¡Así la percepción!

Sirven de tapadera al de la SEC…Al que vaya que le queda como anillo al dedo aquello de que, ¡calladito se ve màs bonito!, o mejor dicho, menos feìto, es al desrepresentante de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepd), Cecilio Luna Salazar, al darle por criticar a quienes denuncian por medio de las redes sociales los casos de discriminación que se cometen contra los estudiantes en las escuelas. ¡Ajà!

En lo que es una postura ventilada por Luna Salazar, a raíz de la suspensión de la que fuera objeto un alumno de primer grado de la primaria “María Candelaria Vanegas Trévor” de esta Ciudad del Sol, luego de que la directora y maestra ya no le permitieron asistir a clases por “travieso”, razón por la cual es que la madre del infante hizo pública esa segregación por vía de la red virtual y solamente así atendieron su queja. ¡Vòitelas!

Aunque lo que resulta por demás incongruente del por algo tachado de “palero” de Cecilio, es que “de los dientes para fuera” se esté “preocupando” por el respeto a la privacidad de los menores, pero en contraparte está pasando por alto el derecho que tienen a la educación, como fuera en esta ocasión, en que a la mamá no le quedó “dìotra” más que recurrir a esa vía para que la atendieran, después de haber sido ignorada. ¡Ñàcas!

Lo que confirma el porque a los cabecillas de la Aepd los tienen identificados como unas auténticas tapaderas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Aarón Grageda Bustamante, por siempre salir en su defensa, antes que abogar por la causa de los paterfamilias, como una vez más se demostrara, por como en ningún momento intercedió por Escarlett Paola y su hijo Juan Ángel de 6 años, pero sí la criticó.

No obstante que con lo que Ceciliano sí que le hizo honor a su primer apellido, por “andar en la Luna”, es al salir con que para eso está la “Línea de la Educación” de la SEC, es decir, para cuando no les hagan caso en el plantel, con lo que está de más el apuntillar que con eso ni la burla perdonó, porque a la afectada ni la recibieron institución, hasta que no “les pegó” una ventaneada, mucho menos lo harán por teléfono.

Ante lo que está de más el apuntillar que es una “quemada” de la que también les tocó su buena parte, por suponerse que a ellos les pagan para servir de enlace y no para tapar a Grageda Bustamante. ¡Ya mero!

¡Fin a tandeos antes de tiempo!…A querer y no, pero el que volviò a demostrar eficiencia y coordinaciòn, es el director de Agua de Hermosillo (Aguah), Renato Ulloa Valdez, y para prueba està el que con una semana de anticipaciòn terminaron los tandeos implementados en màs de cien colonias, al terminarse antes de tiempo los trabajos de mantenimiento preventivo realizados en la planta potabilizadora sur. ¡Qué tal!

O séase que así estuvo el uno-dos que hicieron Renato y los de la Comisión Estatal del Agua (CEA), para desde el lunes ya estar en condiciones de reactivar el servicio “al cien”, después de que el pasado 14 comenzaran a sectorizarlo, para nomás suministrarle 6 horas diarias a los complejos habitacionales ubicados del Vado del Río hacia Guaymas, aun y cuando se tenía previsto mantenerlo así hasta el 28 del presente mes.

Dicho de otra manera la afectación fue menor a lo programado, eso al darse por terminado el proceso que ocasionó la disminución de la mitad del abastecimiento del vital líquido en esa zona de esta “Capirucha”, razón por la cual es que ya podrán abrirle a la llave sin el temor a que se les acabe el agua del tinaco, ni tampoco habrá pretextos para que no se bañen a diario, y bieen, o sin puros “baños vaqueros”. ¿Qué no?

Casi por nada es que por medio del Coordinador de Operaciones de Aguah, Jesús Carrillo Rojas, agradecieran la solidaridad de los más de 75 mil usuarios que por espacio de una semana atendieron las recomendaciones y cuidaron responsablemente ese elemento hídrico que se les redujo por esa chainaeada y ajustada que le dieron a la mencionada potabilizadora, que es la que capta el flujo que les llega del Acueducto Independencia.

De tal forma que ante ese éxito obtenido, lo que es Ulloa Valdez y sus operadores ya tendrà un problema menos, en lo que tiene que ver con la operatividad de ese changarro que sì que es todo un reto diario, por las condiciones tan añejas de la infraestructura con la que cuentan, de ahì que la principal problemàtica sean las fugas, asì como las rupturas de troncales y tuberìas mayores, que son las que provocan los “cortes”. ¡Glùp!

Correo electrónico: [email protected]