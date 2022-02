“Es florero” Guardia Nacional

E$Tá en veremo$ Ana Guevara

¡“Corta por lo sano” Isssteson!

Se creen intocables los congales

“Es florero” Guardia Nacional…Y a partir de lo que acaba de revelar y reconocer el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, el “mecha corta” de Marco Paz Pellat, los que se está confirmando que están como vil florero en el Estado, son los miembros de la Guardia Nacional (GN), con todo y que se enoje porque les digan así la titular de esa área de “Inseguridad” estatal, María Dolores del Río Sánchez.

Pues de acuerdo a lo destapado por Paz Pellat, Sonora es la segunda Entidad que ha recibido más elementos de la GN desde su creación en el 2019, con 2 mil 689 efectivos al corte del 2021, por lo que solo está por debajo de Sinaloa, que tiene 4 mil 124 integrantes de esa corporación, y que según esto están distribuidos en distintos puntos de la región, principalmente en la sierra colindante con Chihuahua. ¡De ese pelo!

Sin embargo lo que es en la vida real a esas fuerzas “en guardia” casi no se les ve, por tener casi una nula presencia, sobre todo en la ocurrencia de hechos de alto impacto como los recientemente registrados en Caborca la semana pasada, cuando a esa insegura ciudad ingresara un convoy armado de unos 50 vehículos, y lo que son ellos, junto con los de la Sedena, simplemente se acuartelaron, o se hicieron de la “vista gorda”.

Es por eso que Marco apuntillara y cuestionara que: “La pregunta es si son suficientes, o son insuficientes en el número de personal asignado al Estado, si nos vamos a los resultados ha sido insuficiente porque los resultados que tenemos en materia de seguridad son bastante preocupantes”, al resaltar que en el tema de los asesinatos, tráfico de drogas y violencia en general, se requiere de mayor apoyo de parte de esa Guardia.

Con lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que si bien el citado funcionario “honorario” no está descubriendo el hilo negro, pero sí “está poniendo el dedo en la llaga”, en cuanto a lo que siempre se ha dicho, referente a que se necesita una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, a fin de que efectivamente se forme un solo frente que incluya a las policías municipales, la estatal, a la par de la milicia.

Y para quien dude lo anterior, ahí tienen que ayer en la conferencia mañanera del “Prejidente”, Manuel López Obrador, se ventiló que la región sonorense está entre los seis Estados donde se concentra el 50% de los homicidios dolosos en el País, porque nomás en lo que es el pasado enero se perpetraron 159, de un total de 2 mil 427, lo que representa cuatro veces más que los de Sinaloa -35-, o tres veces los de la Ciudad de México.

Así de “cañón” está la ola violenta por estos lares, y que se ha focalizado en Cajeme, “Cabronca”, San Luis R.C., Guaymas y Empalme, pero sin dejar de lado a Nogales y Hermosillo, donde “también hace aire”, al en el primer lugar de esa matadera aparecer Guanajuato, seguido de Michoacán, Baja California, Estado de México y este terruño, para rematar con Jalisco, con todo y que es la sede del Cartel Nueva Generación.

A ese punto está el saldo negativo para la seguridad de estas latitudes, según el informe mensual de la secretaria de esa área a nivel nacional, Rosa Icela Rodríguez, y es que nomás Obregón encabeza los municipios que aumentaron las muertes dolosas entre los 50 prioritarios, aunado a que de diciembre a enero subieron otros delitos como el robo a casa habitación en un 7%; y el atraco a negocio con un 11%. ¡Órale!

E$tà en veremo$ Ana Guevara…Los que se está confirmando que no son hechos aislados, son los “manoteo$” que le han imputado a la nogalense, Ana Gabriela Guevara, en su función al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), al una vez más estar bajo la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ahora por un presunto desfalco de $377.1 millones que le sacaron a colación. ¡Zaz!

Por lo que así están las supuestas nuevas transas que le están señalando a Guevara Cárdenas, como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, con el que en general detectaron probables daños al erario por más menos unos $63 mil millones de pesos, en un total de 866 auditorías a diversas instituciones públicas del gobierno federal, y que por algo es el escándalo del momento.

Aun y cuando en el caso de la ex atleta olímpica ya no es de extrañar el que estén poniendo en entredicho su honestidad, que la verdad que ha dejado mucho que desear y lo que le sigue, por de a cómo desde que llegara a la Conade le han sacado a flote varias irregularidade$, por haber denuncias por malos manejos y hasta por intento de homicidio de un proveedor, por dizque pedir “moches” a la hora de adjudicar contratos. ¡Tómala!

Luego entonces así está la enésima “quemada” para la velocista de la Guevara, está vez entre otros exce$o$ y anomalía$, porque se pagaron con recursos públicos a personas físicas que no son miembros activos del Sistema Nacional del Deporte, y a algunos que no se acreditaron ser profesionistas, especialistas o con experiencia reconocida en el campo de entrenamiento deportivo, por lo que tienen visos de “aviadore$”.

Ante lo que consideran que así de “veloz” resultó la ahora mal afamado corredora para incurrir en esa clase de machincuepa$, como lo exhibe el que también se le descubrió que no se encontraron los expedientes de los beneficiarios del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, lo que denota un posible de$vìo, y puras de esas le están detectando a la que muy y en ello soñó con ser “candidota” a gobernadora de Sonora. ¡Ajà!

¡“Corta por lo sano” Isssteson!…Por si algo le faltara al Isssteson, trascendió que “el hilo terminó por romperse por lo más delgado”, en torno a la lucha de poder que había aflorado que se traían el director general de esa institución de salud de los burócratas estatales, Jesús Manuel Acuña Méndez, y el Subdirector Médico, Danilo Humberto Sotelo Garza, luego de que se supiera que el pasado viernes lo despidieran. ¡Ups!

O séase que así “cortaron por lo sano” en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), como lo confirma una carta que circulara, y en la que se lee el como Acuña Méndez le notifica que: “A partir del 19 de febrero queda sin efecto su nombramiento”, bajo el argumento de las necesidades que reclama el servicio, como dejándole en claro que no dio el ancho en el cargo. ¡Palos!

En lo que es una renuncia consumada por por Jesús Manuel, pero muy seguramente que “palomeada” al más alto nivel, por ser evidente que no se manda solo, lo que hace a suponer que a Danilo Sotelo le cobró la factura su soberbia y la actitud de perdonavidas con la que dicen que se condujo en el puesto, de ahí que concluyeran que era un mal necesario el hacerlo a un lado, por estar contaminando a ese instituto. ¡Glùp!

En esos términos está esa remoción, con la que de alguna manera se manda el mensaje de que no habrá indispensables, y de que ante todo se velerà por el bienestar de las instituciones, por encima de arrebatos, e intereses personales, si se toma en cuenta que Sotelo Garza se ufanaba de que tenía muy buenas “palancas”, como para hacer lo que se le pegara en gana, pero a la postre “murió engañado”, al no ser así. ¡Pàcatelas!

Con todo y que también se dice que Danilo Humberto “cayó de la gracia” y en desgracia por no querer prestarse a cosas raras, lo que no dejan de ser meras especulaciones, porque lo único cierto es que se daba por descontado que ya no formaba parte de la nomina del Isssteson, por lo que ahora habrá que ver si da su versión, con relación a lo que sucedió, por ser de esos perfiles que no tienen filtro para hablar como Acuña.

Se creen intocables los congales…Como lo que se ve no se pregunta, está más que claro que hay congales que se creían intocables, cual es el caso de los bares Cervecería 19 y Estribor de la Plaza Andenes, localizada en el bulevar Luis Donaldo Colosio de la colonia Santa Fe, hasta que finalmente los clausuraron, después de varias llamadas de advertencia que sus operadores ignoraron. ¡De ese tamaño!

Y es que durante enero la Dirección de Ecología del Ayuntamiento ya los había exhortado a dichos emborrachaderos para que le bajaran de rayitas a su sonido, pero al hacer caso omiso, es que el pasado día 14 procedieron a sancionarlos con $86 mil1 620 pesos a cada local, y cuyos montos no han sido saldados en su totalidad, pero al continuar con sus violaciones a la normatividad, es que optaran por cerrarlos temporalmente.

Ya que al hacerles una revisión los inspectores del Municipio hermosillense le sacaron a balcón que no contaban con licencia para operar, como tampoco de uso de suelo, con lo que flagrantemente estaban incumpliendo con los Reglamentos de Inspección y Vigilancia, y de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), lo que explica el porque sus dueños ni la cara dieron. ¡De ese vuelo!

Aunque es un hecho que demuestra que se habían tardado en inspeccionarlos los de la Comuna, vía el de Inspección y Vigilancia y la de la Ciude, Alejandro López Parada y Astarté Corro Ruiz, respectivamente, porque de haber actuado desde que los multaron por escandalosos, habrían descubierto que estaban funcionando sin los permisos correspondientes, y por lo que se ve, con toda la desfachatez. ¿Qué no?

De ahí que estén haciendo valedero aquello de que vale más tarde que nunca, porque a partir de esa violación de Cervecería 19 y Estribor, es que están alertando a ese tipo de establecimientos, salones de eventos y hogares a limitarse en el volumen, porque de rebasar los niveles máximos, se harían acreedores a una multa de cien a veinte mil Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), que son poco menos de $100 mil pesos.

