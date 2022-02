Sin Medias Tintas

Destapa cloaca la Magna Gold

Destapa cloaca la Magna Gold…Y una vez más se volvió a demostrar que no todo lo que brilla es oro, y para prueba está que afloró que el consorcio minero Magna Gold no cuenta con los más mínimos protocolos de prevención, lo que salió a flote a raíz del fatídico derrumbe ocurrido el pasado martes en su Mina San Francisco, ubicada en Santa Ana, con un saldo de tres trabajadores muertos, los cuales quedaron sepultados.

Lo anterior a partir de lo ventilado por el Coordinador de Protección Civil del Estado, Juan González Alvarado, quien destapó que tras una revisión preliminar que le hicieran, detectaron no hay registros de que la empresa cumpliera con una estrategia operativa para reducir los riesgos de los empleados, es decir, que no cuenta con un programa interno de protección civil, por lo que le ordenaron suspender operaciones. ¡Zaz!

Razón por la cual es que González Alvarado adelantara que en base a las graves anomalías encontradas, como es la de que no han implementado las más mínimas medidas preventivas para enfrentar una trágica contingencia de esas, como la registrada el pasado15 de febrero, es por lo que procederán a realizar una inspección extraordinaria, en base a lo establecido en la Ley Estatal de Protección Civil. ¡De ese pelo!

Por lo que así estará la checada a fondo que finalmente le harán a la Magna Gold y a su minita que a todas luces es “puro Pancho”, en lo que a cuidar a su gente se refiere, y ya dependiendo de lo que encuentren podrían llegar a multarla, y si bien le va, porque incluso cabe la posibilidad de que continúe parada el tiempo que sea necesario, hasta que no cumple con las garantías para su plantilla laboral, al “destaparse esa cloaca”.

Al ser una tragedia que sí que puso en evidencia a todo mundo, porque de no haber sucedido ese mortal suceso, cuando las víctimas estaban en el área de finos, y subieron a la parte más alta del depósito de almacenamiento denominado silo, y en un paro de mantenimiento cayeron y quedaron atrapados y enterrados entre el material, es obvio que seguiría sin conocerse de esa irregularidad que terminó siendo fatal. ¡Tómala!

Toda vez que es un hecho que pone de manifiesto que no los inspeccionaban como Dios manda, o más bien como la normatividad lo marca, como la evidencia el que esa misma compañía mediante un comunicado reconociera que apenas están en el proceso de Revalidación de su Programa de Protección Civil 2022, dizque para presentarlo a la brevedad posible, cuando se supone que es de lo primero que deben hacer. ¡Ajà!

En lo que es una evidente negligencia que da pie a la obligada pregunta, de que si cuántas minas más no estarán en esa misma condición de incumplimiento, sin importarles el poner en peligro a sus obreros, y es que lo que no pasa en años, puede suscitarse en un momento, como lo experimentara esa empresa de la que dependen 800 familias, al manejarse que en 12 años no había enfrentado un accidente de esos. ¿Será?

Es por lo que González por fin está actuando en consecuencia, en tanto que la investigación para determinar si hubo una indolencia al respecto, ya le corresponderá a la delegación federal de la Secretaría del Trabajo, misma que al parecer “no tiene ni pies ni cabeza”, o un titular, por ser una instancia desde la que hasta ahora no han dicho “está boca es mía”, a pesar de esa mortífera emergencia, por lo que así está de burocrática.

Porque ni siquiera el superdelegado de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, ha levantado la mano para decir algo.

¡Exibe niño “travieso” a SEC!…Al que vaya que le pusieron un punto malo por no estar haciendo la tarea ni en lo màs bàsico, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para muestra está la ventaneada que ahora “le pegaran”, por negársele la entrada a un alumno de primer grado de Primaria por supuesta “mala conducta”, o porque lo calificaron de “travieso”. ¡De ese vuelo!

En lo que es un acontecimiento inédito y nunca antes visto que tuviera lugar en la escuela “María Candelaria Vanegas Trevor”, de la colonia Paseo San Ángel de Hermosillo, según la denuncia presentada por la madre del menor de 6 años rechazado, Scarlett Ríos, y es que tuvieron que llegar al extremo de realizar un plantón por fuera del plantel, porque desde el pasado 9 de febrero le negaron el ingreso a las clases presenciales. ¡Ups!

Por ser una acción de obvia violación a los derechos humanos y a la educación que se hizo viral en las redes sociales, cuando Scarlett Paola publicó una fotografía en la que el pequeño sostiene un cartel en el que se lee: “Quiero estudiar. La maestra y directora no me dejan entrar porque soy travieso. Solo quiero aprender”. Juan Ángel C.”, por lo que así estuvo la exhibida para Grageda Bustamante y sus insensibles operadores. ¡Vòitelas!

Y lo “pìor” del caso es que el manda más o menos de la SEC, o Aarón, no puede hacerse “pato”, porque lo que es la mamá le mandó una carta a la directora con copia para él, donde les daba santo y seña de que la profesora del infante por sus enaguas había determinado suspenderlo por presuntos problemas conductuales, e incluso hasta las instancias de Derechos Humanos acudió, por lo que sobre aviso no hubo engaño. ¡Palos!

Con lo que quedó más que claro que existe una falta de coordinación y atención de parte de las “autoridades” educativas “encabezadas” por Grageda y sus achichincles, como lo denota que el subsecretario de esa dependencia, Ricardo Aragón Pérez, se quedara a medias a la hora en que se limitó a solicitar un reporte de ese problemón a la dirección del aludido centro escolar, pero sin resolver nada, de ahí se les saliera de control.

Tan así que después de ese quamadòn, lo que es Grageda Bustamante intentara “componerla en el aire”, al salir con que los psicólogos de la institución que desrepresenta atenderán al alumno suspendido, en aras de que vuelva la aula, pero aclarando que no habrá castigo para quienes lo rechazaron, lo que de alguna forma es entendible, por ellos ser los primeros que no procedieron como lo demandaban las circunstancias. ¡Pàcatelas!

Sale “El Toño” bien calificado…Si por la vìspera se saca el dìa, quien està semana sì que empezarà a chamebar con màs ganas, es el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y no es para menos, después de salir aprobado en cuanto a su labor, en la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, con una calificación del 53.3%, para ubicarse en la posición 28, entre un ranking de 100 “Presis” evaluados a nivel nacional.

Ya que es un sondeo de opinión en el que tomaron parte personas mayores de 18 años de edad, quienes cuentan con dispositivos móviles inteligentes y acceso a Internet, en lo que es un promedio aprobatorio de Astiazarán Gutiérrez que apareció en el rubro considerado como de “clasificación alta”, y en el que “se coló” el munícipe de Obregón, Javier Lamarque, con un 52.0%, a pesar de los inseguridad en esa municipalidad.

Sin embargo en el caso del “Toño” Astiazarán está demostrando que no es producto de la casualidad el que los hermosillenses lo estén aprobando, y para ejemplo está el que acaba de anunciar que al finalizar el presente año aumentará en más del 300% el número de patrullas de la Policía Municipal circulando, para pasar de 70 a 300 unidades, lo que permitirá reducir el tiempo de respuesta de 24 a 5 minutos. ¡Así el dato!

Para el caso y con la finalidad de ampliar la flotilla policial, es que el “Presimun” adelantara que recurrirán a un arrendamiento financiero que iniciará en marzo, para adquirir 220 “pericas” eléctricas, con las que de entrada reducirán el gasto operativo mensual que actualmente por cada vehículo de gasolina es de unos $54 mil pesos en combustible, más unos $30 mil pesos en reparación, y es que no paran en todo el día. ¡Órale!

En esos términos está esa buena nueva, a partir de que Astiazarán dijera “Nosotros estamos estimando más o menos alrededor de más de $9 millones de pesos mensuales, 100% recurso municipal, pero estamos viendo la manera de que nos apoye el gobierno estatal, o federal, todavía no se ha concretado nada, hasta este momento es 100% es recurso municipal”, que saldrá de la disciplina financiera que están implementando. ¡Qué tal!

A la par de que para motivar su cuidado, habrá un nuevo sistema para que sean operadas por una persona que podrá comprarla una vez adquiridas por el Ayuntamiento, pero descontando su depreciación, por lo que ese será un estímulo extra para que las cuiden y no todos “los pata dura le aplasten las chancla” como sucede.

Ponen ejemplo con antidoping…El que sí que están poniendo el buen ejemplo, es el alcalde de Álamos, Víctor Balderrama Cárdenas, por como está extendiendo los famosos exámenes antidoping al personal de Bomberos y Protección Civil, al estar yendo más allá de solamente cumplir con lo elemental, si se toma en cuenta que es una prueba antidrogas que tradicionalmente se le hace a los policías. ¿Qué no?

O séase que bajo esa política preventiva extendida promovida por Víctor Manuel, como lo confirmara el director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, Benjamín Mejía Navarro, ahora sí que quienes quieran segur perteneciendo a esas instituciones deberán pasar las respectivas pruebas toxicológicas, porque de lo contrario, o en caso de salir positivos, se les daría de baja por drogadictos, y no es para menos. ¡Glùp!!

En lo que es una modalidad que ojalá y que fuera emulada por otras municipalidades, al para nadie ser una novedad el que lo de la drogadicción ya casi ser una nueva normalidad entre las diferentes corporaciones policíacas, así como en las que tienen que ver con las labores de rescate, motivo por el cual es que en la también llamada Ciudad de los Portales pretenden mantenerlas libres de mariguanos, “cocos” y demás.

