¡No hace su parte Federación!

Muy trabajosa la del Trabajo

Ponen tache a Rector de UES

Reversazo a alza en las casetas

¡No hace su parte Federación!…Y una vez disipado el humo de los balazos, quedó más que demostrado que la Federación no está haciendo su parte a la hora de combatir al crimen organizado, por como una vez más no reaccionaron ante los hechos violentos registrados la madrugada del miércoles en Caborca, por a todas luces el Ejército y la Guardia Nacional (GN) haber brillado, pero por su ausencia. ¡De ese pelo!

Porque por más que la secretaria de Seguridad Pública estatal, María Dolores del Río Sánchez, intente “componerla en el aire” para tratar de justificar esa inoperancia de la milicia, ciertamente que no puede “taparse el sol con un dedo”, a partir de las denuncias que surgieran, de que por toda respuesta se acuartelaron y agazaparon dejando indefensos a los ciudadanos ante los grupos amados que los invadieron.

Pues por encima de la cantinflesca versión de “La Lola” del Rìo, que por supuesto nadie le creyó, de que sì habían actuado, lo cierto es que los hechos demuestran todo lo contrario, por como un convoy de sicarios conformado por unos 50 vehículos entraron a esa localidad sin que nadie se los impidiera, y mucho menos los confrontara, con todo y que fueran varias horas en las que sembraron el terror entre la población. ¡Zaz!

Y para prueba està que el mismo alcalde caborquense, Abraham “El Cubano” Mier, dijera: “Reconozco que los hechos vividos esta madrugada rebasaron el nivel de respuesta de las corporaciones policiacas, ya que no fuimos capaces de prevenir estos lamentables hechos”, que dejaron dos 2 muertos y 5 “levantados”, 3 de ellos ya localizado, como es Sebastián Manríquez Verdugo, hijo de un locutor y periodista del mismo nombre.

O séase que una vez más así dejaron hacer y deshacer a ese pelotón de pistoleros, que según esto procedían de Altar, y que llegaron a esa municipalidad para pelearle la plaza a quienes ya están en “Cabronca”, y para lo cual dicen que hasta los mismos traileros que se los toparon en el trayecto alertaron a las “autoridades” de lo que podría pasar, pero a la postre no hicieron nada para impedirlo, al a todas luces dejarles el camino libre.

Eso a pesar de que tuvieron que haber pasado por un cuartel de la GN que está en esa zona, pero ni eso fue impedimento para que arribaran y tomaran por asalto ese municipio, convirtiéndola prácticamente una zona de guerra, aunado a que la misma gente “tomó” videos de lo que estaba ocurriendo y los subieron a las redes sociales, pero lo que son los militares, ni así les salieron al quite, o al paso. ¡De ese tamaño!

Ya que lo que es del Río Sánchez salió con que a sus agentes estatales “se los chamaquearon”, dizque porque acudieron a otro lugar a atender un llamado que según esto resultó falso, pero de lo que son los 200 “sardos” destacamentados en esa área no se supo nada, lo que habla del porque en esa región que también incluye a Sonoyta y San Luis R.C., se ha agudizado la ola de violencia por las balaceras, asesinatos y desapariciones.

Casi por nada es que Mier le hiciera un llamado a la ciudadanía para que no saliera a la calle por la noche, y a la par le recomendó a los comerciantes el cerrar temprano, en un evidente “toque de queda”, a pesar de que María Dolores señalara que ya habían reforzado la vigilancia, en lo que es algo que debiron haber hecho desde antes, y más por los antecedentes de ese tipo que ya había, de ahí el por qué ayer no hubo ni clases.

Pero lo que son los representantes de la Sedena y la Guardia ¡bien gracias!, porque ni la cara dan. ¡Pácatelas!

Muy “trabajosa” la del Trabajo…A la que sì que le queda aquello de que, ¡cría fama y acuéstate a dormir!, es a la secretaria del Trabajo en el Estado, Olga Armida Grijalva, porque si de por sí está catalogada de tener un perfil soberbio, “pos” ahora con más razón por la forma en que acaba de darse la sorpresiva renunciada del subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad, José Luis Lomelí Gutiérrez. ¡Ñàcas!

Toda vez que en su carta de renuncia Lomelí Gutiérrez no se anduvo por la ramas para decirle sus verdades a Grijalva Otero, con lo que de alguna manera vino a confirmarse lo que ya había venido trascendiendo en las semanas previas, tocante a lo que ocurre en esa dependencia, con respecto al trato déspota que impera, sobre todo en lo que tiene que ver con el despido de personal y el caos que hay en los general. ¡Así de “trabajosa”!

Por lo que así está la ventaneada que le están “pegando” a Olga Armida, en el marco de lo que no es la “primera tirada de toalla” por parte de un funcionario de ese changarro, por haber otros que no le han durado ni un mes en el cargo, y no precisamente porque propicie un buen ambiente al interior, como tampoco al exterior, por su presunta falta de experiencia en ese ramo, por lo que así “le está tronando”. ¡Palos!

En lo que es un escenario de confrontación que resulta por demás incongruente, si se analiza que lo que Grijalva debería de promover en todos los rubros es la conciliación, ¡pero que va!, como es en lo laboral, pero todo hace indicar que le está ganando la víscera que dicen que le caracteriza, y que es por lo que dicen que es de esos cuadros que no tienen reversa, como los tanques de guerra, y en el pecado está llevando la penitencia.

Tal vez eso podría explicar porque el gobernador Alfonso Durazo Montaño “no le ha dado mucho juego”, como lo exhibe el que simplemente no se le ha visto en lo que han sido los cabildeos con los mineros retirados de Cananea, porque al margen de que sea una problemática federal, pero lo que es el Gobierno del Estado ha tenido un crucial intervención como mediador, pero en su caso se aprecia que no la han convocado. ¿Será?

Ponen tache a Rector de UES…Quien està visto que no sale de una cuando ya entra a otra, es el por algo reprobado rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Armando Moreno Soto, por ahora aflorar que más de un centenar de egresados no han podido obtener la cédula profesional federal desde octubre del año pasado, porque la rectoría no cuenta con firma electrónica emitida por el SAT, lo que está de no creerse.

A ese grado está la presunta negligencia que “le sacaran a flote” a Moreno Soto, y no por ser muy previsor, sino más bien por una supuesta saturación que hay en el sistema que los enlaza con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que es por lo que los universitarios afectados ya pidieran el apoyo de las autoridades gubernamentales y de educación, e incluso del propio “Gober”, Alfonso Durazo. ¡Vòitelas!

De esa forma es que dan cuenta que Armando le está quedando mal al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante; aunque también ya “le pusieron dedo” ante la mismísima titular de la SEP, Delfina Gómez; y de paso con Raquel Buenrostro Sánchez, la jefa del SAT, a fin de que a todos los niveles le “metan presión” y reactiven ese proceso y les entreguen esa “charola” para ejercer su profesión.

Lo “pìor” es que ventilan que ni siquiera les notificaron de ese atraso y suspensión temporal en esa tramitología, al no tomarse la molestia de avisarles, sino que por la tardanza tuvieron que indagar y por su cuenta enterarse, y que al ver que es una falla que va para largo, es por lo que optaran por denunciarlo para que Moreno Soto se vea presionado, y se le de solución a esa cuestión que es por demás elemental. ¿Qué no?

Aunque por toda respuesta, y a los días, lo que es ayer el tildado de rojillo de la Universidad de Sonora (Unison), por ser la “Uni” en la que había trabajado toda su vida, por el estilo emitió otro comunicado como el que difundieron los estudiantes, para “lavarse las manos” y asegurar que es un trámite que cada interesado debe hacer por su lado, aunque contradiciéndose al reconocer que sí tienen un titipuchal acumulados. ¡Ups!

Rever$azo en alza a las casetas…Por “el horno no estar para bollos”, o para nuevos aumentos, es que que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “le midiera el agua a los camotes” y le metiera reversa al alza en las cuotas de las casetas carreteras que habían anunciado Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cual estaba programado para entrar en vigor está mitad de semana. ¡Así el dato!

Si se analiza que las reacciones en contra no se hicieran esperar, por ese incremento en los puntos de peaje de Sonora y el País, mismo que se calculaba que en promedio rondaría el 14%, y es que en la Entidad no sólo existen 7 de eso puntos de cobro, ¿o de robo?, sino que además tienen que sumárseles los varios retenes de extor$ión que también operan los de la tribu yaqui desde hace más de dos años en la llamada Cuatro Carriles.

Lo que deja entrever porque el de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, dejara sin efecto hasta “nuevo aviso” esa intención de incremento que ya estaba autorizada, y es que si se le agrega el aumento que ha tenido la gasolina en las recientes semanas, sí que iba a representar un “golpe” para los bolsillos de las mayorías, pero principalmente para el sector del transporte, que son los que más utilizan la Carretera Federal México 15.

Para quien dude de lo anterior esta lo expresado por el coordinador en el Estado y Consejero Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Axel Damas Ruiz, de que esas alciti$ les afectan en sus costos, y más con los bloqueos de los yaquis, porque de los $148 a $255 pesos que pagan actualmente, se les aplicaría un 7.36% más; y para autobuses es de $151; y ya para automóviles de $93.

Y usted podrá decir “a mí ni me va ni me viene”, si es que no usa esa cinta asfáltica, pero el meollo del asunto es que impacta la mayoría de lo que consume, al por esa vía carreteril transportarse, y como las empresas nunca pierden, es que terminan cargándole esas aumentitis a los productos que comercializan, y que es por lo que a todo mundo le conviene que no suba el costo de ese caseterìo. ¡Ni más ni menos!

