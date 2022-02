Sin Medias Tintas

Que “premiaràn” a los yaquis

Calientan la Capital incendios

Tendrà “$u tajada” Cruz Roja

Hacen crecer a Comités Creces

Que “premiaràn” a los yaquis…Y ahora sí que de los males el menos “pìor”, ante la propuesta que en su reciente visita acaba de hacerle a los yaquis el “Prejidente”, Manuel López Obrador, para que ya dejen de bloquear y cobrar en la carretera federal de Cuatro Carriles, al ofrecerles cambalachearles lo que captan por esa cobranza ilegal, por un monto igual para que lo destinen a obras en beneficio de esa comunidad étnica.

En lo que es una proposición que no creen que acepten, si se analiza que de ese cobro, o robo en despoblado contra los usuarios de esa rúa, es de lo que han vivido en el último tiempo, sobre todo lo jefes pluma blanca de esa por algo cada vez másdesprestigiada tribu, por ser unas millonadas de las que no le rinden cuentas a nadie, y todo bajo el pretexto de que el gobierno no les cumple sus demandas de mejores servicios. ¡Zaz!

Y es que para nada querrán a catapixiar esos filòne$ de oro en que han convertido los retenes de Vìcam y Loma de Guamúchil, cuando de antemano saben que con el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui que ya puso en marcha la Federación, les van a resolver sus necesidades de tierras, agua, salud, educación y demás, de ahí que no les convendrádejar de extorsionar a los viajeros y transportistas que transitan por esa cinta asfáltica.

Mucho menos van a querer dejar esas raterìa$, después de que el propio López Obrador les adelantara que no sería mediante la violencia y represión como los quitarán, porque a su juicio es lo que quieren los conservadores, con lo que de alguna forma “les está dando másvolantín” para que permanezcanahí “estirando la mano”, por ser lo único que saben hacer, al tener fama de que nunca les ha gustado trabajar.

Casi por nada es que en el marco de la reunión que tuvieran en Torim, lo que es un tal Crisóforo Valenzuela, que hace las veces de operador de la Tradicional Guardia de esa etnia, por toda respuesta se puso los moños al salir con que iban a consultar al interior esa petición presidencial, a fin de sacar un estimado de lo que roban a diario, por si acaso aceptan que se los compensen, y sin que les exijan transparencia. ¡De ese pelo!

Pero además aclarando que no son bloqueos, sino casetas improvisadas, por lo que a ese grado raya ya la sinverguenzada en la que están incurriendo y que les están permitiendo, porque por encima de que están delinquiendo, de pilón todavía los estarán “premiando”, cuando a las que deberían de presionar es a las autoridades estatales, que en todo caso deben de ponerles la caseta de Esperanza en su territorio. ¿Qué no?

O séase que asíestá el reto que AMLO le está dejando al gobernador, al señalar que: “Tenemos que buscar el acuerdo, y Alfonso nos va ayudar con eso”, refiriéndose a Durazo Montaño, quien por su parte de nuevo les reiteró que esos puntos de extorsión no le suman a la intención que hay de crear una zona económica especial en esa área, porque el pero que luego ponen las empresas, es esa clase de “atorone$” carreteros. ¡Tómala!

Es por eso de la percepción que hay, de que esas bloqueadas irán pa`largo, por ser como quitarle una mazorca a un cochi, pero “pos” la lucha les está haciendo Andrés Manuel, quien por cierto apenas y se fue, y ya ayer anunció que está semana estará en Nogales para ver lo del cambio de las vías del tren, como parte de una gira por las fronteras con EU, que incluirían a Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo. ¡Órale!

Calientan la Capital incendios…Los que està visto que para nada son normales, sino todo lo contrario, son los cuatro incendios forestales en serie y en serio registrados el domingoen las afueras de Hermosillo, dos en la carreteras a Mazatlán y Nogales, otro en el relleno sanitario, y uno más en el Cerro Colorado, ubicado en el sector del Norponiente, por lo que así estuvo la cosa que ardiente. ¡Vòitelas!

A ese extremo se les cargò la chamba a los del Departamento de Bomberos de esta Capital, que por algo andaban como hormiguero pisoteado, al aflorar el fuego en diferentes lugares a la vez, porque nomás en lo que es el basuròn les llevó como cinco horas controlar las llamas, utilizando varias unidades extintoras; mientras que en la montaña Colorada nomás estuvieron monitoreándola, al no poder tener acceso. ¡Qué tal!

Por lo que más menos asíafloró esa emergencia incendiaria múltiple, y según esto por fuego directo en la maleza seca, por lo que en un descuido y un pirómano sigue suelto, porque no hay que olvidar que semanas atrás en algunas colonias de esta Ciudad del Sol también perpetraron varios de esos siniestros seguidos, y sin que hasta la fecha se hubiesen esclarecido, y mucho menos se haya dado con él o los culpables. ¡Pàcatelas!

No en balde es que en esta ocasión hasta intervino la Coordinación Estatal de Protección Civil, víael subdirector de Atención a Emergencias y Desastres, Jesús Madrid, quien además de confirmar esas quemazones, aclaro que no representaron un riesgo para la población, y que para el caso se coordinaron con las instancias municipales, para lograr que todo volviera a estar bajo control. ¡Así la urgencia!

Luego entonces al titular de Protección Civil del Estado, Juan González Alvarado, sí que le ha estado llegando el fuego a los aparejos, si se toma en cuenta que por el estilo desde el pasado “juebebes” surgiera un incendio en la sierra de Aconchi, el cual ya había dañado varias hectáreas, y batallaban para poder controlarlo, y más por los vientos que han hecho en los días recientes, de ahí el exhorto para que “no jueguen con fuego”. ¡Glùp!

Tendrà “$u tajada” Cruz Roja…Quien desde ya se està frotando las manos, al igual que los alcaldes, es el delegado de la Cruz Roja en el Estado, Carlos Freaner Figueroa, al ventilar que también les tocará “$u tajada” de lo que será la regularización de los carros ilegales de procedencia extranjera, por concepto de las aportaciones por emplacamiento y la renovación de licencias de manejo. ¿Cómo ven?

Más menos asíestará el beneficio para la benemérita, en base a lo destapado por el eternizado en ese cargo de Freaner Figueroa, eso partiendo de que en los últimos cinco años la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos ha contemplado una cuota para la institución de $60 pesos por cada inscripción, o revalidación de placas, y una cantidad similar por solicitud, o cambio de “charola” para manejar. ¡Es por eso que están esperanzados!

Aunque como para que quedara más claro, es que Carlos expresara que: “Al momento de que un vehículo, sin importar si es nuevo o es regularizado, pague sus placas, entra una contribución para la Cruz Roja de Sonora, automáticamente, porque es una contribución fiscal; si una cantidad importante de vehículos se emplacan, que antes no lo hacían, pues va a ser un recurso adicional”, razón por la cual es que esperan un extra. ¡Mínimo!

Y si se parte de que derivado de las reglas emitidas por el gobierno federal para la regularizada, o “enderezada” de esos “autos chuecos”, es que estiman que se legalicen la mitad de los que hoy en día circulan en la Entidad, y es por lo que desde ya suponen que será una “lana” la que les estaría ingresando de más en esa dependencia de socorro que vive de la asistencia social, o de lo que les aportay dona la ciudadanía.

Al respecto el “Gober” Alfonso Durazo ya anunció que el Gobierno del Estado está por firmar un convenio con la Conferencia de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, para acordar los costos de la verificación físico-mecánica, ambiental y no reporte de robo, previo a esa legalizada que todavía no toma forma, para condonarle a los solicitantes el costo de mil 93 pesos, por lo del pedimento de importación.

Hacen crecer a Comités Creces…Vaya que el que pian pianito ha ido haciendo crecer los llamados Comités Creces en las diferentes colonias de Hermosillo, los cuales son integrados por los vecinos, es elalcalde Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora les tomara el clásico ¡sí protesto! a los de Bugambilias y la Jesús García, para que sean el enlace ciudadano directo con el Ayuntamiento. ¡De ese vuelo!

Es por lo que AstiazaránGutiérrez dijera que: “Me da mucho gusto poder venir y atestiguar la toma de protesta de estos Comités que para nosotros es muy importantes pues la columna vertebral del Gobierno que acabamos de iniciar es la participación ciudadana”, porque parte de la estrategia consiste en que tengan voz y voto a la hora de decidir las obras que vayan hacerse en sus complejos habitacionales. ¡Ni más ni menos!

Así que teniendo como premisa esa meta de hacer equipo con la ciudadanía, es que “El Toño” Astiazarán resaltara que debe haber uncompromiso de corresponsabilidad al momento de determinar las prioridades que deberán ser atendidas en los barrios, además de mantener contacto permanente con los representantes de las diferentes dependencias municipales, a través de un grupo de WhatsApp. ¡De ese tamaño!

Toda vez que a decir del “Presimun” aliancista, los presidentes de cada Comité tendrán algo así como “vara alta” para establecer una comunicación inmediata con la finalidad de resolver las distintas problemáticas que se presenten en sus sectores de manera pronta, expedita y sobre todo eficiente, en lo que tiene que ver con la seguridad y servicios que presta el municipio, y es por lo queles está dando esa representación. ¡Así el dato!

Y con más razón Astiazaránestá resaltando la importancia de esas agrupaciones vecinales, a partir de la buena nueva que reiterara, de que en el presente año su administración invertirá el triple de lo que antes se canalizaba para obra pública, con la finalidad de mejorar las vialidades, promover el recarpeteo, recuperar espacios públicos y deportivos, entre otros rubros, por lo que ahora sí habrá másque repartir para mejoras.

