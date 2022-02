Sin Medias Tintas

“Corta orejas y rabo” Durazo

Ahora hasta un tiburòn ataca

Vuelve Hermosillo al amarillo

¡Ahora sì van por La Sauceda!

“Corta orejas y rabo” Durazo…Y el que sí que ¡cortó orejas y rabo!, es el gobernador Alfonso Durazo, en el marco de la visita 16 que acaba de hacer a Sonora el “Prejidente”, Manuel López Obrador, y es que por encima de los anuncios que hiciera y la agenda de tres días que ayer concluyera, casi de viva voz le confirmó que es uno de los gobernadores consentidos, y no solo por la cantidad de veces que ha venido.

Y es que como a buen entendedor pocas palabras, lo que es Mandatario de la Nación no tuvo empacho para en los actos que encabezó de viernes y hasta ayer domingo, públicamente una y otra vez reafirmarle su respaldo al gobierno estatal, al reconocer a Durazo Montaño como un aliado para lograr la transformación del Estado y el País, por lo que así estuvo el espaldarazo para su ex secretario de Seguridad Pública. ¡De ese pelo!

Pues con todas sus letras AMLO señaló que: “Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador, que tiene todo nuestro apoyo, no está solo, y lo vamos a seguir apoyando”, porque: “Alfonso, es mi hermano, le creo siempre, le tengo toda la confianza”, resaltando que: “Nos sentimos bien representados y protegidos”, al asegurar que “le aligera la carga, la responsabilidad”, de ahí que dijera que: “Es una obviedad”. ¡Qué tal!

O séase que con esos reiterados “cebollazos” se puso de manifiesto que así de bien le fue a Durazo, durante los recorridos que López Obrador hizo por Hermosillo, Yécora, Punta Chueca, Guaymas y Obregón, para visitar las comunidades indígenas e inaugurar las escuelas del programa Probéis, que es un nuevo bachillerato con especialización en béisbol, en cuyo trayecto realizó algunos anuncios en beneficio de los sonorenses.

Aunque el más importante por lo urgente del mismo, es el referente a un adelanto de recursos federales para el Estado, al autorizar que se entregue “por Adela” la “lana” correspondiente a los próximos tres años del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo cual se asignarán en este 2022, a fin de equipar las corporaciones, y que es un monto equivalente a los $710 millones de pesos. ¡Ni más ni menos!

Es por eso que ante esa buena nueva que le dieran, y que le confirmara la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, es que dicen que el “Gober” casi “bailaba en un pie de contento”, ya que esa millonada anticipada les dará la oportunidad de mejorar el equipamiento de Policía Estatal de Seguridad Pública (PES), así como el construir instalaciones para eficientar la operatividad del sistema de monitoreo del C5. ¡Así el plan!

Y ya con la aviada en ese sentido Francisco Alfonso aprovechó para proponerle al “Presi” que incluya a San Luis R. C. entre las 50 ciudades prioritarias, aun cuando sus niveles de violencia no estén como en Cajeme, pero para ya se va en esa latitud Norte, y para prueba está que el fin de semana mataran a otro policía en Caborca, como es al Jefe de Tránsito y su pareja, identificados como Francisco Celaya y Carolina Espinoza.

En tanto que entre otras novedades también está el que anunciara el Plan de Justicia Seri para mejorar la calidad de vida de esa etnia, y con tal compromiso que les prometió volver en tres meses para checarlo, incluso poniéndoles fecha para el venidero 14 de mayo, el cual será coordinado por Durazo y el del Instituto Indigenista; y a la par adelantando que igual firmará otros planes para las tribus de los Mayos y Guarijíos.

Más menos así estuvo esa apapachada presidencial, y en la que dicen que también tuvo su cachito de gloria el alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al vérsele muy cerca de López en la inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, en lo que antes era el Estadio “Héctor Espino”, y muy seguramente para ver su “ya le da su nieve de chapopote”, y así poder pavimentar esta Capital. ¿Será?

Ahora hasta un tiburòn ataca…Por si algo faltara, resulta y resalta que hubo una nueva tragedia, pero ahora en el mar, cuando cual pelìcula de terror un tiburòn de unos tres metros atacò y matò a un pescador de Yavaros, un puerto cercano a Huatabampo, en los momentos en que buceaba y sacaba callo de hacha, lo que es un mal presagio para la ya próxima época vacacional de Semana Santa. ¡Pécatelas!

Derivado de que los expertos de la Semarnat, Profepa y demás podrán decir que es un ataque extremadamente raro, pero lo único cierto es que sucedió el pasado sábado a media mañana, cuando la víctima, Víctor Estrella, de 56 años de edad, se encontraba a cinco metros de profundidad, y recibió la repentina agresión del escualo, ante la sorpresa de su compañero de pesca por más de 20 año, Martín López. ¡De ese tamaño!

Eso a decir de la narración de López, quien expuso que al estar a 9.5 kilómetros mar adentro, y sentir un jalón muy fuerte, y ver que las mangueras de oxígeno comenzaron a moverse, es que se percataron que Estrella estaba siendo atacado por el animal, e intentaron subirlo a la superficie, pero ya le había cercenado de la cintura para bajo, por lo que para cuando lo rescataron y llevaron a la orilla ya estaba sin vida. ¡Vòitelas!

Casi por nada es que el pánico no se hiciera esperar, como lo exhibe que el representante de la Cooperativa Loma Parda, Ramón Valenzuela Ruelas, advirtiera que tras ese trágico suceso suspenderán labores hasta nuevo aviso, en lo que tiene que ver con la pesca de ese producto de concha, en la que participan unas 60 pangas que salen en su captura, y es que tal vez ese tiburonzòn todavía podría andar rondando la bahía.

Y es que por más que digan que por la geografía del área es muy extraño que se vea a una especie de esas, pero la cuestión es que ya apareció y trágicamente, que pudiera deberse a que pescan sardina en ese territorio, o a que les falta alimentos en otros puntos, sin embargo será el sereno, pero de entrada no lo capturaron y continúa suelto, y es por eso del temor que hay, de que pudiera volver por otra persona. ¡Glùp!

Vuelve Hermosillo al amarillo…Con todo y el alza y baja de casos de Covid-19 que ha habido en los ùtlimos dìas, pero lo que es Hermosillo ya pasò de color naranja al amarillo, es decir, de riesgo alto a amedio, en lo que serà la semana que ya està en curso, mientras que en la Entidad ya se contabilizan 155 mil infectados y 9 mil 746 muertos, desde el inicio de la pandemia en el 2020. ¡De ese vuelo!

Porque de acuerdo a la reciente actualización del semáforo epidemiológico estatal, solamente Caborca estará en coloración naranja; porque lo que es amarillando también estarán San Luis Río Colorado, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Cananea, Navojoa, Huatabampo, Cajeme, Nogales y Álamos, lo que habla de una mejoría en cuanto a la riesgosidad provocada por ese virus gripal. ¡Así el dato!

Toda vez que partiendo del diagnóstico revelado por el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, en las dos últimas semanas la región sonorense ha registrado una reducción de contagiados, con una disminución del 45% de los resultados positivos, en tanto que los enfermos han presentado cuadros leves, o sea, con una pronta recuperación y sin complicaciones en sus síntomas, por lo que se les da un seguimiento en sus casas.

Lo que significa que la carga viral de esa enfermedad también ha ido a la baja, lo que se ha reflejado en menos hospitalizaciones y pacientes graves, lo que ha redundado en que igual sea menor el número de defunciones, por lo que así está ese buen síntoma, que manejan que es producto de la aparición de la última variante llamada Òmicron, por aquello de que elevó los contagios, pero sin la letalidad de las anteriores.

Tan ya se está dando lo que llaman la “inmunidad de rebaño”, que es cuando las mayorías ya generaron anticuerpos por vacuna, o el que ya los infectó ese cobicho, que en los Estados Unidos ya iban 40 Estados que anunciaron la eliminación de cubrebocas y restricciones preventivas, en una abierta declaración de esa epidemia, aun y cuando es la Nación con más de esa infección y decesos. ¡Así le perdieron el miedo!

¡Ahora sì van por La Sauceda!…Partiendo de que la burra no era arisca, sino que la hicieron, ahora sí que como dice Santo Tomás, hasta no ver no creer, tocante a la nueva intención que se trae el alcalde de la “Capirucha”, Antonio Astiazarán, de rehabilitar el parque recreativo La Sauceda, y ya de paso, o con la aviada, el también llamado Ecoparque que comenzaran a construir en el 2015 y que dejaran a medias. ¡Órale!

Aun así la que merece una mención especial es La Sauceda, por no ser la primera vez que se habla de rescatarla, pero lo cierto es que tiene más de una década abandonada, porque no han pasado más que de las meras promesas y puros planes y planos en el aire, pero sin hasta ahora haberlos concretado, de ahí que siga en calidad de “elefante blanco”, o sin ser utilizada, a pesar de la falta que hay de espacios de esparcimiento.

Sin embargo en ese sentido lo que es Astiazarán Gutiérrez adelantó que ya trabajan en un proyecto ejecutivo para presentárselo al gobierno estatal, aunado a que también solicitarán el apoyo federal, tan es así que en la visita que haría esta semana el “Prejidente”, Manuel López Obrador, esperaban por el estilo mostrárselo, para ver de a cómo los podría respaldar para terminar de hacer realidad ese par de proyectos. ¡Eso esperan!

Ya que a decir del “Toño” Astiazarán, son de los dos grandes retos que tiene su administración municipal para darles opciones de recreación a la ciudadanía, y más directamente con el del Ecoparque, en el que contemplan invertir $70 millones de pesos adicionales, con la promoción de la iniciativa privada y recursos federales para hacerle las adaptaciones correspondientes, entre ellas el humedal artificial que hay en el lugar. ¿Cómo ven?

Si se toma en cuenta que lo que es el complejo de La Sauceda pertenece al Gobierno del Estado, razón por la cual es que será una responsabilidad compartida, o a “micha y micha”, por lo que así está el plan. ¡Mínimo!