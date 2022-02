Sin Medias Tintas

A prueba Rectora de la “Uni”

“En el aire” la Álamos Alliance

Que la tendrá fácil funcionario

A prueba Rectora de la “Uni”…Quien no cabe duda que tiene varias pruebas por superar, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, empezando por lo que será el registro de aspirantes en el proceso de inscripción que ya iniciaran para sus diferentes carreras y posgrados, el cual concluirá el 8 de marzo, ofertándose 8 mil 010 espacios en los seis campus con que cuentan. ¡Así el reto!

Ya que aunado a esas inscripciones que llevarán a cabo en Hermosillo, Navojoa, Nogales, Caborca, Santa Ana y Cajeme, y para lo cual el 8 de abril aplicarán un examen de prueba y el 26 del mismo mes será el de admisión, lo que es Plancarte Martínez casi a la par también tendrá el reto de las negociones contractuales anuales con los sindicatos del Staus y el Steus, por lo que sí que tendrá que “partirse en más de dos”.

Aunque para quien dude lo anterior, ahí tienen que los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), del que es cabecilla Juan Díaz Hilton, ya también presentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el pliego petitorio concerniente a la citada revisión salarial, en el que solicitan un aumento de sueldo del 10%, así como un 5% en prestaciones, más lo que se acumule. ¡Ups!

No en balde es que dan por descontado que María Rita deberá estar “con un ojo al gato y otro al garabato”, porque al igual que el grillo de Díaz y compañía, que de pasó ya le dejaron en sus oficinas esas demanda, lo que son los del Steus, o los trabajadores manuales, ya previamente hicieron lo mismo, por lo que ahora lo que seguirán son las mesas de negociaciones, o jaloneo$, para ver quién pide y da más, o le quita y le agrega.

Y más cuando el homónimo del “Juan Sin Miedo” ya le mandara a decir a Plancarte que: “Esperamos que este año podamos superar esos dichosos topes salariales, política a todas luces neoliberal y que podamos darle vuelta a este tema como gremio sindical”, lo que hace augurar que las negociadas “se pondrán de a peso”, sobre todo porque cada vez haber menos presupuesto para cumplirles sus capricho$, privilegio$ y demà$.

“En el aire” la Álamos Alliance…Aunque el secretario de Economìa estatal “no ha dicho esta boca es mìa”, cual es el caso de Armando Villa, pero de acuerdo a lo adelantado por el “Presimun” alamense, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, todo hace indicar que por lo de la pandemia de Covid-19, por segundo año consecutivo no se llevará a cabo la llamada Álamos Alliance, que es un cumbre económica mundial.

Y es que aun y cuando es una tradicional reunión de corte económico que por más de 25 años se ha realizado en esa Ciudad de los Portales, una vez terminado el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), lo que es en el presente 2022 todavía no se ve nada claro al respecto, a pesar de que en ella confluyen alrededor de unas 300 personas de varios lugares de México y de otros países, para analizar el acontecer del mundo en ese rubro.

O séase que eso habla que Balderrama casi da por descontado que una vez más no se realizará ese magno evento, no obstante y la importante derrama económica que genera para los prestadores de servicios, aunado a la proyección que le da al municipio, y es que para estas fechas ya estaba todo listo para iniciarla, porque generalmente se efectúa a mediados de febrero, pero lo que es hasta hoy no se ha movido nada en ese sentido.

Ya que a decir de Balderrama, lo que es hasta el momento nadie se ha acercado al Ayuntamiento para exponerles algo con ese fin, o hacerles alguna notificación, lo que hace suponer que en esta ocasión ni la molestia se tomaron para hacer oficial esa obvia cancelación, y que es algo que en teoría le tocaría a Villa Orduño, por encima de que hay un comité organizador aparte, pero que siempre les reporta a ellos.

Al parecer quedaron “tan escamados” por lo mal que aseguran que les fuera con el FAOT, en todos los aspectos, tanto en el epidemiológico, como en el artístico, por como dicen que repuntaron los contagiados, razón por la cual es que los alamenses criticaron su realización, que de lo que es de la Álamos Alliance 2022 ya no quisieron saber nada, pero con tal informalidad, que ni siquiera avisaron. ¡Así el dato!

Que la tendrá fácil funcionario…Partiendo de la propuesta que hay, para que los turistas mexicanos con visa de turismo o negocios puedan viajar libremente por todo Arizona sin necesidad de un permiso, quien sí que la tendrá más fácil en caso de concretarse, es el representante del Gobierno de Sonora en esa Entidad gringa y vecina, David Figueroa, ya que eso reforzaría el impulso del intercambio comercial. ¡Ese es el plan!

Lo anterior como resultado de que la Asociación de Gobiernos de Maricopa y la administración gubernamental arizonense, promovieron un programa piloto ante el Congreso de EU, mismo que ya fuera “palomeado” en lo general, como parte de las estrategias que han implementado para recuperar la derrama económica que se ha perdido por la pandemia de coronavirus, por el cierre del cruce fronterizo por tierra.

Derivado de que en base a lo adelantado por Figueroa Ortega, de eliminarse el requisito de esa anuencia para esa pasadera, como es el documento I-94 para transitar por esa región gabacha, la cruzadera de sonorenses les dejaría un ingreso anual extra de 181 millones de dólares, partiendo de que las visitas de por estos lares les representan el 85% de las que reciben; además que se generarían más de 31 mil empleos. ¡De ese vuelo!

Al por esa restricción por la que ahorita y desde siempre se han pagado 6 dólares “por cabeza”, es que la mayoría de los visitantes solamente viajan hasta Tucson, y no a Phoenix, Sedona o al Gran Cañón, pues para llegar hasta esas latitudes se tiene que demostrar que se cuenta con capacidad económica, mediante la presentación de una serie de documentos, además de especificar el destino y motivo del viaje. ¡A ese grado!

No en balde es que David desde ya está “cruzando los dedos” para que sea toda una realidad esa nueva modalidad, aun y cuando todavía no hay una fecha específica para la aprobación definitiva de esa propuesta que existe desde el 2019, pero que el pasado mes de diciembre volvieron a reactivar. ¡Órale!

