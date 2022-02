Sin Medias Tintas

“Se lava las manos” el del PT

Balean a pasajeros de autobùs

Cumple el IMSS a ex mineros

Resurge Miércoles Ciudadano

“Se lava las manos” el del PT…Si por la víspera se saca el día, quien ahorita debe andar que no lo calienta ni el sol, y no precisamente por el frío que está haciendo, es el protagónico cabecilla estatal del Partido del Trabajo (PT), Ramón Flores Robles, por la cloaca que les acaban de destapado en Guaymas, al aflorar que representantes de sus siglas tienen ligas con el crimen organizado. ¡De ese pelo!

Y para muestra basta un botón, como es el caso del asesinado ex diputado petista, Daniel Palafox, quien de viva voz y a través de un video que se hizo viral en las redes sociales, confiesa que estaba relacionado con un grupo de la “maña” que opera en ese puerto, en lo que es una grabación y narración que a todas luces lo obligaron a hacer quienes lo capturaron y ejecutaron, eso después de exhibirlo y torturarlo. ¡A ese grado!

Pues por más que Flores Robles a la clásica ahora salga con que Palafox Suárez, así como su hermano Roberto, que era actual funcionario del Ayuntamiento de Empalme, dizque no eran militantes del PT, al igual como otros tres que participaron en el robo al domicilio del también ex legislador, Rodolfo Lizárraga, para mayores evidencias está que asumió la curul como suplente de éste último, al final de la pasada legislatura.

De tal forma que Ramón no el queda hacerle al Judas de la polaca, por como ya los ha negado varias veces, cuando en los hechos lo que es Daniel sí llegó a ser su abanderado en la Cámara de Diputados, de lo que deducen que cuando hizo la veces de congresista y servía a sus intere$e$, sí lo reconocía como de ese partidito “palero”, pero una vez que salió a flote que también era delincuente ya lo desconocieron. ¡Ajá!

Por lo que así es como el exhibido político de ocasión se está lavando las manos, que ni Poncio Pilatos, y con más razón después de esa filmación que le hicieran a Palafox, previo a su homicidio, y en la que esposado y sentado en una cubeta da santo y seña de su conexión con una agrupación delictiva, y el como se maneja ésta, asì como el supuesto contubernio con las autoridades, y lo que es la labor que èl desempeñaba. ¡Pàcatelas!

No en balde es que una vez que fuera “levantado” el citado tribuno, para una semana despuès, o el pasado 4 de febrero aparecer merto, y en cuyo ìnter tambièn trascendiò que había participado en el intento de atraco en la casa de Lizárraga Arellano, lo que es el simulacro de lìder del PT “se puso el huarache antes” al emitir un escueto mensaje virtual, en el que rechazaba que fueran afiliados al instituto polìtico en el cobra. ¡Tómala!

Sin embargo podrà decir misa en aras de salvar el pellejo, polìticamente hablando, pero lo ùnico cierto es que son perfiles que en su momento han cobijado y hasta impulsado, como lo comprueba el que hayan llegado a esas posiciones, pero una vez que saliò a relucir que eran unos verdaderos renglones torcidos de Dios, es por lo que està renegando de ellos, pero cuando ya estàn por demàs “quemados”, y lo que le sigue. ¡Mínimo!

Pero ese es el riesgo que se corre con esos partiditos “satèlite”, al no importarles a quien suman con tal ganar adeptos, y es por eso que hasta hampones reclutan, como una vez màs se demostrara, y si quieren un ejemplo màs de eso, ahorita está el escándalo nacional provocado por Movimiento Ciudadano (MC), al lanzar como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo al actor Roberto Palazuelos, cuya imagen está por los suelos.

Balean a pasajeros de autobús…Donde ahora sì que ya està pasando de todo es en “Hawaimas”, y para prueba està el que ayer en la madrugada se registrara un ataque armado contra los pasajeros de un camión de la línea Transportes y Autobuses del Pacífico (TAP), cuando a las 00:34 horas ingresaba a esa cuidad y uno de los viajeros se levantó de su asiento y empezó a disparar una pistola hiriendo a cinco. ¡Zaz!

Así que cuando ya creía haberse visto todo, así de extraño estuvo ese atentado en la unidad 8080 de esa compañía de transporte, porque después de accionar el arma y sembrar el terror entre el pasaje, el agresor después obligó al conductor a detenerse, el cual es descrito como un hombre de complexión delgada, estatura alta, tez morena y con gorra, quien se puso un pasamontaña para emprender la huida en la oscuridad. ¡Ups!

Es por lo que pasada la sorpresa y el pánico ocasionado por la agresión, el operador del vehículo procedió a trasladarse a la central ubicada en la colonia Las Delicias de esa localidad porteña, a fin de que atendieran a quienes resultaron heridos de bala, que afortunadamente no quedaron en estado grave, después de ser baleados por un individuo que a todas luces no está en sus cabales, como para haber hecho eso. ¿Qué no?

Aunque lo más irónico del caso es que entre los lesionados que venían en ese autobús procedente de Hermosillo, están dos elementos activos de la Guardia Nacional (GN) comisionados en Chihuahua, Ernesto y Marco Antonio, y que son de los que requirieron más atención médica, lo que pone de manifiesto que “los agarraron dormidos”, al punto de que no les dieron oportunidad de reaccionar. ¡Increíble, pero cierto!

A la par de que eso vuelve a reflejar la falta de seguridad que hay en las diferentes centrales camioneras, donde por lo que se ve los sistemas detectores de metales sólo están de parapeto, o sin funcionar, por de otra forma no explicarse como un pasajero pudo ir empistolado, a no ser y que lo hayan subido ya sobre la marcha, como también suele suceder, en tanto que la Policía como siempre llegó tarde y apenas iban a investigar.

Cumple el IMSS a ex mineros…Con los que vaya que han seguido “curàndose en salud”, es con los ex trabajadores mineros de Cananea, que despuès de màs de 14 años en lucha todavìa demandan el reconocimiento de sus derechos, luego de ser dados de baja por el Grupo Mèxico, eso a raìz de la buena nueva que ayer les diera Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¡Órale!

Y es que en el marco de la conferencia mañanera del “Prejidente”, Manuel López Obrador, quien por cierto ayer mismo por la noche llegaría a Sonora para su gira de fin de semana, lo que es Robledo Aburto anunció lo que ya es la confirmación y formalización de los servicios de atención médica y seguridad social que se había prometido para dichos ex empleados del Mineral, como parte del Plan de Justicia para Cananea. ¡Qué tal!

En lo que es un logro que Zoè reconoció que es producto del diálogo que se ha tenido con es plantilla laboral sindicalizada de la Sección 65, a partir de la coordinación entre las diferentes dependencias del gobierno federal, así como con las instituciones de Sonora, de las que ha llevado la voz cantante el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, a la hora de promover esos cabildeos que están llegando a buen puerto. ¿Cómo ven?

Tan es así que ya se están registrando para recibir el equivalente a un salario mínimo mensual de $5 mil 258 pesos, durante los próximos 10 años, como parte del convenio firmado el 11 de noviembre de 2021 por la Federación y el Grupo México de Germán Larrea, con la finalidad de crear ese fondo que es de donde saldrá la “lana” para concretarles esa indemnización previa, en lo que les hacen una justicia integral. ¡Ese es el plan!

De ahí que quien en pleno “juebebes”, sí que debió “haberse sentido en las nueves”, es el “Gober”, y no porque haya encabezado el acto de celebración del 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, que tuviera lugar en esta Capital, sino más bien porque ya están haciendo realidad los compromisos hechos con los mineros, lo que vendrá a bajarle a sus protestas, después de que recientemente bloquearan hasta carreteras.

Resurge Miércoles Ciudadano…Y al cumplir con un promesa màs de campaña, quien sì que està haciendo realidad el que se vale copiar lo bueno que han hecho en otros trienios, en este caso a la hora de promover el acercamiento con la ciudadanía, es el alcalde Antonio Astiazarán, al poner en marcha el primer Miércoles Ciudadano en la colonia Puerta Real, con lo que está “reviviendo” esa estrategia. ¡De ese vuelo!

Con esa misión y en compañía de su esposa Patricia Ruibal, presidenta del DIF Hermosillo, y la presencia de personal y titulares de más de veinte dependencias municipales, es que instalaron una serie de módulos para llevar a cabo trámites, y que los vecinos hagan peticiones y reportes para mejorar las condiciones de ese sector habitacional, porque la intención es la de llevarles la acción operativa del Ayuntamiento. ¡Eso dicen!

Casi por nada es que en medio de esa verbena ciudadana Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí y darle seguimiento a un compromiso que hice. Es muy importante que el Gobierno salga de Palacio Municipal y vaya a las colonias. Hoy estamos haciendo un ejercicio que continuará todos los miércoles al acercar los servicios a las colonias para que así tengamos un mejor gobierno”.

Más menos así estarán poniendo a chambear en forma extra cada media semana a los funcionarios de la Comuna, como lo muestra el que en ese encuentro de barrio por ahí se viera a los operadores de la Secretaría de Ayuntamiento, Tesorería Agua de Hermosillo, Sindicatura, Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, y hasta a los de Participación Ciudadana, Comunicación y Transparencia. ¡De ese tamaño!

La verdad que sí que tendrán que aplicarse en cada uno de esos reinstalados Miércoles Ciudadano, porque lo que son “El Toño” Astiazarán y Paty ya dieron señas de que estarán checando el dato, como lo deja entrever que luego de recorrer los puestos, en los que “echaron mucho ojo”, se pusieron a atender personalmente el stand de la Presidencia Municipal, a fin de captar las inquietudes de la gente. ¡Cuando menos!

