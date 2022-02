Sin Medias Tintas

¡Propone “Gober” reformas!

“Sacan a flote” a ex diputado

Se pa$a Patronato del Centro

Agarra novio la nana Gordillo

¡Propone “Gober” reformas!…Quien sí que está yendo al grano, a la hora de promover la transformación del Estado, es el gobernador Alfonso Durazo, y para prueba está el que acaba de enviar a la Cámara de Diputados un paquete de 13 reformas legales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, en aras de enfocar el gobierno a las necesidades del pueblo, y no a las de los grupos de poder.

Pues de acuerdo a lo adelantado por Durazo Montaño, se trata de unas reformadas para darle una cambiada a las instancias encargadas de vigilar el correcto desempeño de los servidores públicos, a fin de proveerlas “de dientes” para que dejen ser una mera simulación, como por ejemplo las distintas instituciones anticorrupción que hay, y que realmente respondan a la exigencias de las mayorías, en lo que tiene que ver con los exce$o$.

En esos términos vienen esas propuestas presentadas por el Mandatario Estatal, porque en materia de rendición de cuentas plantea que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tengan una vigencia de 6 años, y no de 9, para evitar el encubrimiento e impunidad de corruptelas de las administraciones salientes. ¡De ese pelo!

Con ese fin propone que el Congreso del Estado sea el encargado de la elección del titular del ISAF, así como de los Órganos Internos de Control de organismos autónomos, para quitarles esa facultad a los responsables de las mismas dependencias; e igual, pero junto con el Ejecutivo, definirían a quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, una decisión que hoy corresponde al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. ¡Órale!

Y en lo referente al ejercicio público y combate a la corrupción, por el estilo reformarán la Ley Anticorrupción para que las observaciones realizadas por las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción sean vinculantes a procesos legales y que no queden en nada; aunado a que les reducirán el sueldazo a sus integrantes, que empezaron ganando $60 mil pesos mensuales, y hoy en día ya rondan los $100 mil. ¡Mínimo!

Para el caso igualmente modificarán la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la finalidad de que los salarios de los funcionarios no rebasen los ingresos que perciba la primera autoridad estatal; a la par de que crearán a Unidad de Inteligencia Financiera; y adecuarán el Código Penal para aumentar los tiempos de prescripción de los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento inexplicable y otras raterías de esas.

Como parte de esa reformadora también contemplan atender el rezago histórico en materia de transporte, mediante la fusión de la Dirección General del Transporte y el Fondo para la Modernización del Transporte, y así formar el Instituto de Movilidad y Transporte; en tanto que la Comisión del Deporte (Codeson) pasará a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); y la Secretaría Técnica se convertiría en Oficialía Mayor. ¡Ups!

A grandes rasgos esos son los cambios con visión de Estado que propone el “Gober”, y que también incluyen derogar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para dar lugar a la Ley de Responsabilidades y Sanciones, e incrementar la temporalidad en la prescripción de los ilícitos cometidos por los vividores públicos, así como las sanciones por nepotismo, omisión de cuotas al Isssteson y todo lo que huela a ilícitos.

“Sacan a flote” a ex diputado…Una vez màs se demostrò que lo que parece es, al destaparse la cloaca en torno el ex diputado local suplente del Partido del Trabajo (PT) por Guaymas, Daniel Palafox, quien desapareciera el pasado 28 de enero, y lo encontraron muerto el 4 de febrero, y es que afloró que contaba con una orden de aprehensión por allanar la casa del ex legislador, Rodolfo Lizárraga Arellano. ¡Palos!

A lo que se le suma que al hasta ese momento también funcionario del Ayuntamiento de Empalme, se le hallara con signos de tortura y todo el sello del crimen organizado, luego de que a seis días de ser “levantado” dejaran su cuerpo tirado en las inmediaciones de la capilla de la Santa Muerte, en la colonia Ladrillera de esa ciudad rielera, lo que reforzó las versiones que había, de que llevaba una doble vida. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo el que ahora saliera a balcón que Palafox Suárez, acompañado de su hermano, Roberto Palafox Suárez, asesor jurídico de la Comuna empálmense; y Brayan Suárez, pareja sentimental de Rodolfo; así como el regidor Iván Acevedo Saucedo, y José Luis Angulo Tapia, que armados y encapuchados asaltaran la casa de Lizárraga por un supuesto préstamo para una campaña, eso exhibe que estaba en el bando equivocado.

Al ser un intento de atraco que se puso al descubierto después de que Rodolfo interpusiera la respectiva denuncia ante la Fiscalía Estatal, contra quien era su segundo de abordo en la diputación que le dejó cuando buscó la alcaldía guaymense, por lo que los señalados ya están detenidos en Hermosillo, salvo Acevedo Sauceda, quien actualmente es “rugidor” por el partido Fuerza por México, porque los otros son petistas.

De ahí el porque dijeran que seguirían todas las líneas de investigación, incluida la de la “maña”, lo que deja entrever que ya sospechaban en que estaba metido Daniel, aunque lo que es Lizárraga ya por fin ayer rompió el silencio por su cuenta de Facebook, pero sólo para decir que él no le desea el mal a nadie, y que el desenlace de todo lo ocurrido hasta ahora es producto de la querella que presentara. ¡Así de escueto!

O séase que en manos de esos delincuentes estaban los ciudadanos, por ser funcionarios y ex vividores del presupuesto público, y que son de los que se han infiltrado en esos partiditos “paleros” como el PT. ¡Glùp!

Se pa$a Patronato del Centro…Los que es màs que evidente que por todos lados les estàn encajando la uña a los hermosillenes, son los del Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo, cuyo recaudador mayor es Miguel Ángel Figueroa Jr., porque resulta y resalta que muchos de los parquímetro$ en los que cobran por estacionarse están descompuestos, pero aún así están multando a los automovilistas. ¡Pàcatelas!

A ese grado dan cuanta que está el agandalle extra en el que están incurriendo “El Màgalito” Figueroa y sus malas compañías, porque pasando por alto que no están cumpliendo ni con la más mínima operatividad, en torno a esa concesión municipal, como es la de mantener la funcionalidad de esos aparatos, lo que es a ellos les está valiendo, porque no obstante y esa anomalía están infraccionando a quienes ahí paran sus autos.

En pocas palabras el por algo mal afamado de Figueroa Gallegos sí que está haciendo valedero aquello de que ¡la casa nunca pierde!, por de a cómo no han dejado de multar, sin importarles que esos artefactos instalados sobre las calles Matamoros, Colosio y Pino Suárez están averiados, al aparecer como que no les han “echado” monedas, cuando en realidad “se las tragan” y no registran nada. ¡Así la leperada!

Aun y cuando es una falla que reportan que han detectado en diferentes puntos del primer cuadro de la Capital, en los que operan esos 515 parqueaderos, los cuales tienen una tarifa de $5 pesos por hora, ante lo que se deduce que llueve o truene, pero no quieren reducir sus ingresos de más de medio millón de pesos al mes, que es lo que han reconocido que captan por esa impune cobradera, más esas multaderas. ¿Cómo ven?

Ya que por encima de que Miguel Ángel -ni tanto- salga con que diariamente les dan mantenimiento a 50 de esos sistemas, al final terminó reconociendo que muchos de ellos están quebrados de la pantalla, apagados, o marcando error, pero presuntamente a sus “multadores” a sueldo los tienen con una cuota de multas al día, como especulan que lo hacen con los agentes de Tránsito Municipal. ¡Eso dicen!

Agarra novio la nana Gordillo…La que a sus 77 años de edad todavìa sigue dando de que hablar, pero porque ahora el sàbado se va a casar con su joven abogado de 36 años, Luis Lagunas, es la ex cabecilla del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien el 8 de agosto del 2018 saliera de prisión al estar encarcelada acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En lo que será el tercer matrimonio de quien entre 1989 y el 2013 manipulara al SNTE, hasta que la apresaran por pasarse de tran$a, pero al final le anularon los cargos, dizque por la falta de pruebas, cuando para todo mundo eran obvias, pero a su proceso le dieron una salida política, además de que en el ínter encontró el amor en su defensor legal, un tal Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, al que le dobla la edad. ¡Qué tal!

Aunque dicen que con el dineral que tiene Gordillo Morales ni se va a notar que le lleva 41 años de edad al novio, quien asegura que todo lo hace por lo que “siente por ella”, y no porque lo mueva algún interés ni nada que se le parezca, por lo que lo tiene muy sin cuidado lo que piense la gente, por la disparidad que hay entre ellos, al echar mano de la clásica expresión de que para el sentir del corazón no existen los años. ¡Ya mero!

Pero dejando de lado todo lo que pueda decirse sobre esa unión matrimonial calificada como fuera de lo normal, y con sobrada razón, ventanean que lo que es la nana Elba Esther anda más entusiasmada que una primeriza, siendo que sus otros enlaces fueron en 1963 y 1971, es decir, que “ya les llovió”, razón por la cual es que el próximo fin de semana estará “echando la casa” por la ventana en Oaxaca, donde se unirá. ¡Ouch!

Y es que un día antes tendrá lugar la “bodorrìa” por lo civil, para después dar el sabadazo con un fiestón familiar al que han sido convidados un centenar y medio de invitados, entre los que ventilan que está el empresario y ex Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, además de amigos de la ex profesora y ex política originaria de Chiapas, que dejará en claro que a los 71 todavía se sopla. ¡Ajà!

