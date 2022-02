Sin Medias ]Tintas

Abonan a deuda con mineros

Abonan a deuda con mineros…Y como es bien sabido que las penas con pan son menos, es que a los que desde ya les empezaron a abonar, es a los mineros retirados y empleitados de Cananea, que en su mayoría pertenecen a la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, con lo que es la primera entrega de los llamados Apoyos Solidarios, consistentes en un salario mínimo mensual hasta por diez años. ¡De ese pelo!

De ahí que para pasar del dicho al hecho, después de añales de puras promesas, en aras de comenzar a saldar las deudas laborales con esos trabajadores del mineral que en el pasado fueran condenadas al olvido, es que el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezara dicho acto para hacer realidad ese programa asistencial federal, en compañía de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. ¡Qué tal!

Es por eso que el Mandatario Estatal resaltara que las diferentes acciones que conforman el Plan de Justicia para Cananea no sólo tienen como objetivo satisfacer respuestas de carácter material del Municipio, sino que además buscan regresar la paz y estabilidad política, al apuntillar que: “Si no resolvemos todos esos problemas van a seguir envenenado el ambiente político, el ambiente social, el ambiente emocional”. ¡Zaz!

Razón por la cual es que en el marco de ese evento remarcara que: “Dejo aquí mi compromiso de seguir sumando mi esfuerzo sin regateos al equipo del Presidente para que Cananea recupere el bienestar y la dignidad que tuvo históricamente; estaremos a su lado siempre”, como ahora mediante ese respaldo monetario, para en parte brindarles un sustento a quienes laboraron en las minas y hoy le batallan.

Eso independientemente de que esa cruzada impulsada por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, contempla la realización de obras de infraestructura para ese municipio, como son las referentes al abasto de agua, así como becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y la atención médica a esos ex empleados y a la población no derechohabiente, vía el Hospital General, entre otros beneficios. ¡Mínimo!

O séase que de esa forma por fin están atendiendo esa problemática que se generara a raíz de la huelga que estallaran en el 2007 contra la Minera de Cananea, y que en esa época desconociera el ex “Presi” panista, Felipe Calderón, lo que desencadenó en un conflicto que ha perdurado hasta hoy en día, en demanda de justicia, y que resurgiera a últimas fechas con bloqueos carreteros para presionar a las distintas autoridades.

No obstante y que es es un conflicto que con el paso de más de 14 años se ha venido “contaminando”, luego de que iniciara por lo de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos de Coahuila, también propiedad del Grupo México, por presuntas faltas de seguridad que aquí también existían, y que es lo que provocó que estallaran ese movimiento huelguista, para exigir mejores condiciones, pero siendo declarado ilegal. ¡Ups!

Siguen balaceras en Guaymas…Por donde “sigue la mata dando”, es por rumbos de la regiòn guaymense, y para prueba està el que en la madrugada de ayer “juebebes” un comando de sicarios se enfrentara a balazos con los elementros de la Guardia Nacional sobre la carretera internacional, a la altura del kilómetro 145 del tramo carretero Guaymas-Hermosillo, con un saldo de un muerto y otro herido. ¡Vòitelas!

Al ser un choque armado entre “buenos” y malos que tiene lugar un día después de que acribillaran a cuatro policías municipales en ese puerto, muriendo el director Operativo, Julio Vidaurrázaga Zamarrón, y su guardaespaldas, Efrén Ruiz Rosas, y quedando además lesionados Arturo Villa Ruelas y Jesús López Exiga, uno de ellos de gravedad, después de una emboscada de la que fueran objeto en esa localidad porteña. ¡Glùp!

Aunque en esta ocasión fueron los pistoleros del crimen organizado los que sacaron la “pìor” parte en esa balacera carretera, por de su bando haber sido el fallecido y baleado hospitalizado, además de que se habla de la detención de una mujer y el aseguramiento de armas de fuego, en tanto que el resto de ellos alcanzaron a huir entre las sombras de la penumbra, de ahí que montaran un operativo de búsqueda, pero sin encontrarlos.

Por si eso fuera poco en la colonia Ortiz Rubio de Empalme se registró otro hecho de alto impacto, cuando un grupo empistolado atacó a una familia que viajaban en un automóvil tipo sedán, al bloquearles el paso y descender varios sujetos que comenzaron a dispararles con armas de fuego, lesionando a tres personas, entre ellas un menor de edad y una mujer embarazada, por lo que así está la escalada de violencia. ¡Pàcatelas!

A ese grado es que volvió a “recalentársele la plaza” a la inexperta secretaria de “Inseguridad” en el Estado, María Dolores del Río Sánchez, que no por nada ya se dice que pudiera ser de las primeras funcionarias en dejar el cargo, por “no estar dando el ancho”; en tanto que la Fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, ya salió a decir que seguirán todas las líneas de investigación sobre el asesinato de los agentes. ¡Tómala!

En tanto que para completar ese violento cuadro, ya por la tarde dejaron dos individuos muertos en las puertas del Hospital General, por lo que así andan desatados los demonios en esa municipalidad. ¡Ñàcas!

¡Afinan nueva justicia laboral!…A como dan cuenta que le ha estado trabajando, al que està claro que “no lo van agarrar fuera de la jugada”, es al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, en lo que tiene que ver con la ya inminente implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, que es la chamba extra que en los próximos meses, o partir de mayo habrán de realizar.

Con esa misión es que ha trascendido que el también magistrado de Acuña Griego ha venido promoviendo mesas de trabajo permanentes para fomentar la coordinación interinstitucional de las diferentes instancias involucradas en hacerlo toda una realidad, con la finalidad de poder aterrizarlo en tiempo y forma, como es lo planeado, porque la intención es la de que a la hora de la hora no falte nada. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que manejan que el titular del STJE prefiere pecar de previsor, para asegurarse de que al final todo este en orden, y es por eso que en dichas reuniones participan todos los que “tienen vela en ese entierro, y a la vez alumbramiento de esa nueva modalidad, como son los representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Consejería Jurídica del Estado, y hasta de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

Casi por nada hacen saber que en el último cónclave de esos que sostuvieron, ahí se pusieron sobre la mesa los avances que se tienen al respecto, así como las necesidades en materia de cuestiones presupuestales del Poder Judicial, en lo relacionado con los diferentes rubros contemplados para lo que será la instauración de ese novedoso esquema, ya que con ese cambio asumirán las funciones de las Juntas del Trabajo. ¡Así el dato!

Y es que de entrada eso implicará que Acuña y sus operadores requerirán de más personal, oficinas y demás, aunque ya se supo que lo que es el secretario de Hacienda estatal, Omar Francisco del Valle Colosio, ya le ofreció el respectivo respaldo con$tante y $onante que habrá de necesitarse, con miras a proveerlos de todo lo sea necesario para hacerle frente a ese reto, que de inicio no será “enchílenme otra gorda”. ¡Órale!

Más menos así han ido armando ese tinglado, a través de esas mesas, y no como la que más aplauda, que anticipan que seguirán llevando a cabo para checar adelantos y concretar acuerdos para lo que se viene.

Aun rechazan vacuna Covid-19…Vaya que sí que todavía hay quienes no escarmientan en cabeza, o en este caso en muertes ajenas, como lo refleja la última encuesta de la asociación denominada Hermosillo ¿Cómo Vamos?, que arroja la nada saludable estadística, de que 6 de cada 100 hermosillenses no quieren vacunarse contra el Covid-19, a pesar de que está más que demostrado que puede llegar a ser letal. ¡Palos!

En lo que es un resultado numerìstico que también tiene visos de incongruente, si se analiza que 4 de cada 10 encuestados también externaron tener miedo a morirse de coronavirus, de acuerdo a esos saldos de la Tercera Encuesta de Percepción Ciudadana en torno al Covid en esta “Capirucha”, levantada del 25 de octubre al 13 de diciembre del 2021, entre mil 598 residentes mayores de 18 años de edad. ¡De ese tamaño!

En esos términos está la revelación hecha por Ernesto Urbina Miranda, quien es el director de esa organización, en la que se destaca que en la zona Norte y las áreas rurales, es donde la gente más se rehúsa a inmunizarse contra ese cobicho, “valiéndoles un cuerno” el que continúa habiendo más de mil contagiados diarios, para ya sumar los casi 150 mil desde que iniciara la pandemia, y más de 9 mil 500 muertos. ¡Ouch!

Porque en base a lo explicado por Urbina Miranda, entre los peros que le ponen esta que: “Los principales factores sobre ella son la desconfianza de la vacuna, primero tiene que ver que no hay confianza en sus componentes, el 44.3% de estas personas aseguran que no confían en los componentes, y el 22.7% que no sirve de nada”, aun y cuando Sonora ya ocupa el lugar 13 a nivel nacional con exceso de mortalidad.

Lo anterior sumado a que igualmente 4 de cada 10 capitalinos se han visto afectados en sus ingresos económicos por esa epidemia que ya está por cumplir dos años, por lo que se vieron en la necesidad de tener que recortar gastos en sus recursos personales, así que es una emergencia que está ocasionando perjuicios en todos los rubros, y que es algo que va pa`largo, por todavía la actual cuarta ola estar “a todo lo que da”.

