Sin Medias Tintas

Rescatan el Palacio Municipal

¡Asesinan a otros dos policìas!

No le afloja a planes “Gober”

Ya es real el Hermosillo Crece

Rescatan el Palacio Municipal…Y tras ignorar los reiterados llamados para que liberaran el Palacio Municipal, es que la madrugada de ayer optaran por utilizar la fuerza policial para hacer a un lado a los jubilados y pensionados del Ayuntamiento que desde hace nueve días lo mantenían tomado para protestar por la cancelación de prestaciones ilegales como vales de despensa y el pago de “la luz”, entre otras. ¡Vòitelas!

O séase que al no acceder por la buenas, es que a dichos ex trabajadores terminaron por “echarles” a la Policía Municipal, con el fin de reapertura esa sede gubernamental, y ahora si que “madrugándoles”, luego de que a esos de las 03:00 horas llegaran los agentes y comenzaran a colocar vallas en las calles aledañas al edificio para desplazarlos del área, derivado de que en ese horario sólo mantenían una guardia. ¡De ese pelo!

Así estuvo el desplazamiento del que fueron objeto los manifestantes, y según esto en todo momento respetando sus derechos humanos, al manejarse que se trató de un operativo pacífico, porque prácticamente “los agarraron dormidos”, como después a primera hora lo confirmara por medio de su cuenta de Twitter el secretario de la Comuna de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta, de que ya estaba la zona despejada.

Aunque es una acción de rescate de ese inmueble oficial que ya se veía venir, después de que los inconformes que tenían bloqueados los accesos ya habían asumido una postura intolerante, al no querer más respuesta que la que deseaban escuchar, como es la de que les devolvieran esos privilegio$ que les quitaran empezando el año, y que incluso incluían gastos para cirugías, cuando carecían de derechos para ello.

Y es que simplemente “les valió” que una revisión el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) determinara que no debían estar en el mismo paquete o contrato que los trabajadores en activo, por ser beneficios que a ellos no les corresponden, pero como se los habían entregado por años, es que están llegando al punto de creer que ya es una obligación, cuando más bien es algo que rayaba en la ilegalidad. ¡Zaz!

Tan es una irregularidad que el pasado 21 de diciembre las autoridades municipales firmaron un nuevo convenio laboral con el agitador mayor del sindicato, Salvador Díaz, donde se estipulan un cambio en esas condiciones, y que también fuera avalado por la representante de la Asociación de Pensionados y Jubilados, Guadalupe Flores, quien de esa manera reconoció que esas prebenda$ ya no tenían razón de ser. ¡Mínimo!

Luego entonces sí se parte de que el alcalde Antonio Astiazaran había condicionado la celebración de una reunión a que se abriera ese recinto de gobierno, es por lo que ahora sí están dadas las condiciones para que reciba a los interesados, y checar caso por caso, a fin de restituirles los bonos para “el mandado” a quienes realmente lo necesiten, por haber quienes reciben pensiones hasta de casi 200 mil pesos mensuales. ¡Ups!

¡Asesinan a otros dos policìas!…Donde volviò a hacer crisis la violencia es en Guaymas, luego de que ayer cerca de las 6:00 horas mataran a dos policìas, e hirieran a otro par, luego de que hombres armados acabaron con la vida del Comandante Operativo de la Policía Municipal, Julio Vidaurrázaga Zamarrón, y su escolta Efrén Ruiz Rosas, al rafaguearlos de carro a carro, cuando se trasladaban en una patrulla. ¡Tómala!

En lo que es un mortífero nuevo ataque contra las fuerzas del orden de esa localidad porteña, que tuvo lugar sobre el bulevar Faustino Félix Serna, en la colonia Colinas de Miramar, cuando los cuatro elementos se dirigían a bordo de la unidad oficial a la Comandancia Norte, donde se realiza el pase de lista de cada turno para iniciar las labores del día, lo que hace presumir que ya los estaban esperando para emboscarlos. ¿Será?

Más menos así sorprendieron a los uniformados, resaltando que Vidaurrázaga Zamarrón era hijo del ex director de la corporación de esa insegura ciudad, Francisco Vidaurrázaga Soto, en lo que es algo que será un ingrediente extra para investigar ese lamentable hecho que nuevamente consternaran a los guaymenses, razón por la cual es que de inmediato activaran el Código Rojo, que para el caso es lo mismo que nada. ¡Pàcatelas!

Pues desde el 2018 a la fecha ya han asesinados a 19 gendarmes y un civil que se unió al mando militar dentro del área de inteligencia en esa institución, el último el mes pasado, cual es el caso de Amalio Villalobos, quien estaba próximo a su jubilación, y al que ultimara de la misma forma un comando armado, cuando estaba con su sobrino, un custodio del Centro de Readaptación Social, en el sector Yucatán. ¡Glùp!

En esos términos estuvo ese enésimo atentado contra las autoridades policiales, después de que todavía no se esclarece el que tuviera lugar en meses pasados en el Ayuntamiento de ese puerto, y en el cual muriera otro agente municipal, así como una joven activista feminista, además de uno de los sicarios, cuando intentaban asesinar al hoy ex jefe de esa misma “Polichota”, Humberto Cano Ahuir, y es que igualmente huyeron.

No le afloja a planes “Gober”…Quien vaya que sigue sin aflojarle a los planes que se carga, es el gobernador Alfonso Durazo, y para prueba está que acaba de reunirse en la frontera nogalense con el titular de Aduanas en la República Mexicana, Horacio Duarte Olivares, para “echarle un ojo” el proyecto de modernización de los puertos fronterizos y la reubicación de las vías del tren que cruzan por Nogales. ¡Órale!

Para el caso y en compañìa de Duarte Olivares, es que dan cuenta que Durazo Montaño supervisó de primera mano los avances que hay en torno a esas iniciativas que ha venido impulsando con el respaldo del “Prejidente”, Manuel López Obrador, y para lo cual hasta hicieron un recorrido por la zona junto a los representantes de Ferrocarriles de México (Ferromex), para estar de común acuerdo. ¡De ese vuelo!

Eso además de que el Mandatario Estatal promovió y concretó una reunión de trabajo para terminar de definir las acciones y condiciones con las que arrancarían esas obras transformadoras con las que le cambiarían la imagen a esa municipalidad fronteriza, mismas que se harían en coordinación con las instancias de gobierno estadounidenses, con las que quiere suponerse que todavía están en las etapas de los cabildeos. ¡Qué tal!

Es por lo que Durazo resaltara que: “Es una gran noticia para Nogales, hay que recordar, alguien me decía en campaña que tenían 50 años escuchando que iban a salir las vías de ferrocarril, bueno, pues ya dimos, hemos dado ya pasos muy importantes en ese sentido, hay mucho trabajo por hacer, pero estamos ya concertadas todas las autoridades”, como dando a entender que ya van por ese camino, al poco a poco irlo allanando.

Al destacar que con esa modernizada aduanal se mejorará el intercambio comercial binacional y que la modificación de las vías férreas permitirá recuperar espacios para crear áreas comunes, deportivas, parques y vialidades que transformarán la fisonomía de esa comunidad, al señalar que: “Se va a utilizar para construir lo que hemos llamado el nuevo rostro fronterizo de la 4T, y ese rostro fronterizo lo va a representar Nogales.

Por cierto que andando por aquellos lares aprovechó para atestiguar la toma de posesión de Marco Antonio Álvarez Reyes, como nuevo comandante de la 45/a Zona Militar, en reemplazo de Francisco Hernández.

Ya es real el Hermosillo Crece…El que ya es toda una realidad, es el inicio de la primera obra del Plan Hermosillo Crece, luego de que el Presidente Municipal, Antonio Astiazaran, le diera el banderazo de arranque a la rehabilitación de la avenida Veracruz, desde la calle De la Reforma, hasta el bulevar Rodríguez, en la que invertirán $7.4 millones de pesos, para dejarla como nueva. ¡Ni más ni menos!

Ya que será un recarpeteo en ese tramo de esa transitada vialidad que durará aproximadamente dos meses, beneficiando a los automovilistas que por ahí transitan, así como a los comercios de ese punto, y es que le colocarán una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, además de la renivelación de cajas de operación y pozos de visita, para que vuelva a quedar en condiciones óptimas para el tráfico vehicular.

Y en lo que es una pavimentada que nomás es para empezar, al “El Toño” Astiazaran adelantar que con ese programa pavimentarán 48 nuevas vialidades con concreto hidráulico, de las cuales 17 serán recarpeteadas; aunado a que mejorarán la infraestructura y equipamiento de 11 parques; y la rehabilitada de dos centros Hábitat; y tres unidades deportivas, todo con recursos propios por un monto de $550 millones de pesos.

A ese grado está la proyección de Astiazaran, reiterando que se trata de una estrategia muy ambicioso, ya que se realizará casi el triple de la obra que se venía haciendo con “lana” municipal, y es que antes si acaso invertían unos $240 millones de pesos, y no es para menos, al bromear con que: “Cien mil personas que cada vez que caen a un bache se acuerdan del Gobierno Municipal, y seguramente no en los mejores términos”.

No en balde es que destacara que: “Yo estoy seguro que a Hermosillo le va a ir muy bien, no solamente con el esfuerzo propio, sino lo que habremos de gestionar con los otros niveles de gobierno. Cuando me preguntaron que si de qué quería mi nieve, yo les dije de chapopote, porque necesitamos tapar baches y vamos a arreglar muchas vialidades”, en lo que es un reflejo de que a tomado ese bacherìo por el lado amable. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]