Sin Medias Tintas

¡Será un referente el Alcalde!

Provocan muerte charlatanes

Piden evitar fiestas tamaleras

Anuncia “Gober” un hospital

¡Será un referente el Alcalde!…Quien desde ya pinta para ser un referente nacional, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, luego de que el jerarca del PAN en el País, Marko Cortés Mendoza, anunciara que promoverán que en la República Mexicana se replique el programa “Hogar Solar”, para que en más casas se coloquen paneles solares en los techos y así ahorren en el pago de la energía eléctrica. ¡De ese pelo!

En ese sentido es que el líder del panismo en México “diera luz” sobre ese plan implementado por Astiazarán Gutiérrez, en la visita que hiciera el fin de semana a Hermosillo para participar en la asamblea estatal de ese partido, al señalar que no se trata de una ocurrencia, sino de un modelo que mediante una inversión inicial del gobierno municipal, pretende ayudarse a la economía familiar, entre otros beneficios que se buscan con ello.

A ese grado es que a Marko “le llenó el ojo” esa estrategia con la que estarían “matando varios pájaros de una pedrada”, y es que de entrada en parte les ayudarán a resolver el costo mensual de la electricidad a los beneficiados con ese esquema, a la par de que se impulsará el uso de energías limpias y renovables, como es el aprovechamiento del sol, con lo que se reducirá la quema de residuos fósiles. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que adelantara que les propondrán a los del gobierno federal, que los recursos que destinan como subsidio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ascienden a más de $73 mil millones de pesos anuales, los canalicen a una modalidad similar, con la finalidad de que un mayor número de viviendas cuenten con esas celdas solares, en aras de que se vean reflejadas en una baja en la facturación de sus recibos.

A esos niveles estarían retomando el “Hogar Solar” que presentara “El Toño” Astiazarán el pasado 20 de enero, y que en su arranque permitirá que 100 familias tengan en sus domicilios dos paneles, previo estudio de cálculo en el consumo de “corriente”, con el que se comprobará que sí tendrán un ahorro por ese concepto, que es de los rubros que más les impactan en sus ingresos, como es el eléctrico, y más en la época de calor.

Es por eso que incluso ya se abrió un registro para que los interesados se apunten a través de la página oficial del gobierno municipal, en tanto que cada mes podrán incorporar más hermosillenses de acuerdo a la recuperación económica que se tenga con ese sistema, además de la obtención de recursos de instancias nacionales e internacionales que promocionen la utilización de esas alternativas energéticas. ¡Mínimo!

Así estuvo el espaldarazo que Cortés vino a darle al munícipe aliancistas, pero de color azulado, en el marco del grillo acto que presidiera, para también “pegarle su patadita de la buena suerte” al dirigente estatal panista, Gildardo Real, en lo que fuera su toma de posesión, y quien éste último reconoció los errores partidistas que han tenido en el pasado reciente, pero que recuperarán la confianza ciudadana para ir por más posiciones.

Por cierto que quien reapareció en esa parafernalia celebrado el sábado, es el ex gobernador Guillermo Padrès Elías, a quien se le vio en primera fila “parando oreja” y “escaneando” a todo mundo, de ahí que al no pasar desapercibido, es que fuera muy saludado, no se sabe si por morbo, o la novedad de verlo, por lo que en esos términos se dio su placeada, a pesar de que aun enfrenta procesos por acusaciones de corrupción. ¡Ups!

Provocan muerte charlatanes…Y aunque parezca increìble de creer, pero se sigue demostrando que en estos tiempos todavìa hay quienes se ponen en manos de charlatanes, como en esta ocasiòn en un par de vìavales que la hacìan de “chamanes ancestrales” por rumbos de Nogales, y que provocaron la muerte de una mujer de 31 años, de nombre Perla, al suministrarle veneno de rana del Perú. ¡Vòitelas!

Y es que de acuerdo a la confesión de los responsables, Juan Pablo“N“, de 41 años de edad, y Juan Diego “N“, de 30 años, según esto la fallecida estaba participando en un ritual de desintoxicación junto con otras seis personas, donde les compartieron la sustancia venenosa del citado animal, pero en su caso perdió la vida en minutos, al entrar en un estado de inconsciencia del que ya no pudieron “volverla”, o reanimarla. ¡Glùp!

En lo que es una “terapia” clandestina a la que había sido llevada por su propio esposo, así como su madre y una hermana, la cual tuvo lugar en un rancho ubicado en el camino que conduce al ejido Mascareñas en esa frontera, por la ruta que lleva Cananea, pero al regresar el primero, después de haberlas dejado, ya la encontró inconsciente, por lo que la trasladó en su vehículo hasta que los interceptaron paramédicos de la Cruz Roja.

Sin embargo por demás que intentaron despertarla, ya no pudieron hacerla reaccionar, y es por lo que procedieron a la detención de Juan Pablo y Juan Diego, para ser puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para el respectivo deslinde de responsabilidades, por haber una muerte de por medio, producto de esa práctica en el clandestinaje. ¡Palos!

Más menos así se registró ese suceso, con el que volvió a evidenciarse que ¡de que los hay, los hay!, en lo que también viene a ser un nuevo aviso para el secretario de Salud, José Luis Alomìa Zegarra, en torno al como ese tipo de charlatanerías que están al margen de la medicina, continúan cobrando vidas, al aprovecharse de la ignorancia de la gente, y que es algo que igual ocurre en los albergues de desintoxicación “hechizos”. ¡Ñàcas!

Piden evitar fiestas tamaleras…Derivado del repunte de infectados de Covid-19 que reportan que hubo en Àlamos, como consecuencia del recièn terminado Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2022, es que apenas y hacen bien los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya delegada es María de Lourdes Díaz Espinosa, en exhortar a no enfiestarse con motivo del Día de la Candelaria que es mañana.

Toda vez que a partir del llamado preventivo que están haciendo María Luisa y compañía, la recomendación es la de dejar para mejor ocasión las tamalizas y reuniones que todos los 2 de febrero se hacen en honor de esa virgen, y que corren a cargo de los que les salió el famoso monito de la Rosca de Reyes, eso para que no haya más contagiados, por la epidemia todavía estar “a todo lo que da”, y lo que le sigue. ¡Pàcatelas!

Tan es así que los operadores de la iglesia de Villa de Seris de esta Capital, ya anunciaron que por segundo año consecutivo cancelarán las fiestas, y que es cuando hacen miles de tamales para venderlos y financiar a ese templo, además de otras obras para ese sector, al que se considera como el origen de lo que hoy es Hermosillo, lo que explica el porque es de lo más representativa esa festividad. ¡Así el dato!

Por ese motivo es que el coordinador de Programas Médicos de Nutrición en la División de Promoción de la Salud del IMSS, Diego Balcón Caro, este aconsejando a la ciudadanía en lo posible evitar esas juntadas en lugares como el trabajo, o el hogar, a fin de no propiciar la contagiadera, y en caso de hacerlo mantener las medidas sanitarias como la sana distancia, el ponerse cubrebocas, usar gel y lavarse de manos, entre otras.

Al Balcón Caro resaltar que: “Si bien la población está actualmente comenzando a completar sus esquemas de vacunación por grupo de edad, no debemos olvidar que el estar vacunados no significa que no nos vamos a contagiar, sino que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, de tal modo que los contagios pueden seguir si bajamos la guardia y provocar que la pandemia se siga expandiendo”. ¡Así la advertencia!

Anuncia “Gober” un hospital…Vaya que quien sì que echò por tierra aquello de que los lunes ni las gallinas ponen, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y para prueba está el que ayer destapara y confirmara lo que serà la edificación de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Río Colorado, durante una gira que llevara a cabo por esa localidad fronteriza. ¿Cómo ven?

No en balde es que dan cuenta que al punto de emocionado ventilara que: “Ya está todo el proyecto técnico, no se había aprobado el presupuesto, hoy en la mañana me confirma el director general, Zoé Robledo, que el presidente López Obrador dio ya la luz verde para la construcción de este hospital; es una gran noticia”, en lo que es un nosocomio que iniciarán este mismo año, con una inversión de mil 500 millones de pesos. ¡Órale!

Para el caso es que Durazo manejara que será un centro hospitalario del IMSS que ayudará a resolver la problemática de déficit en el servicio de salud, ya que “bajita la mano” mínimamente tendrá una capacidad para atender el 60% de la demanda que se presenta en esa ciudad que colinda con Baja California, pues contará con alrededor de 144 camas, por lo que ya serán menos los que se atenderán en esa Entidad vecina.

O séase que así de trascendente es la gestión que está haciendo realidad el Mandatario Estatal, como resultado de la buena relación que tiene con el “Prejidente”, Manuel López Obrador, como lo exhibe que en el mismo evento de ese recorrido también anunciara un cuartel de la Guardia Nacional, en el que invertirán $50 millones, y la asignación de 120 elementos adicionales de esa institución para reforzar la seguridad. ¡Qué tal!

En esos términos el Ejecutivo está atendiendo los reclamos de los sanluisinos, para de alguna forma bajarle al sentimiento que siempre han tenido, de creerse relegados por lo lejanos que están, razón por la que muchos de ellos se creen más bajacalifornianos que sonorenses, por la cercanía que tienen con Mexicali, pero al parecer eso es lo que ya quiere cambiarse en el presente sexenio, por ser lo que le estarían apostando. ¡Eso dicen!

Correo electrónico: [email protected]