Siguen Rayadas con paso perfecto

El equipo de Monterrey logró su séptimo triunfo al hilo en el torneo Clausura 2022 al vencer 3-0 al Querétaro, en duelo pendiente de la Jornada 1, en el Estadio BBVA

Las Rayadas ligaron su séptimo triunfo al hilo en el torneo Clausura 2022 al vencer 3-0 al Querétaro, en duelo pendiente de la Jornada 1, en el Estadio BBVA.

El Monterrey ganó, goleó y gustó ante Gallos, pese a tener siete jugadoras ausentes del primer equipo por compromisos en sus respectivas selecciones en la Fecha FIFA.

El cuadro de Eva Espejo alcanzó las 21 unidades en la Liga MX Femenil, a cuatro de Chivas (17), su más cercana perseguidora.

Rayadas sofocó desde el inicio el arco de Vanessa Córdoba, que se vio en peligro con disparos de Christina Burkenroad y Daniela Solís en los primeros 10 minutos.

Al 14′, Monterrey se fue al frente con el gol de Burkenroad, quien en fuera de lugar, recibió un pase filtrado de Valeria Valdez y resolvió sin problemas un mano a mano contra Córdoba.

Pasaron tan sólo cuatro minutos después para el 2-0, ahora bajo los pies de Nicole Pérez.

Desirée Monsiváis abrió por derecha al lugar de «Burky», quien al pasar a Solís en el área, la «20» albiazul retrasó el balón a Pérez y con un fierrazo la mandó al fondo de las redes.

Finalmente, Mónica Flores selló el tercer gol de la noche al minuto 33, con un trallazo desde fuera del área, que con complicidad de una arquera adelantada, aumentó la ventana de Rayadas.

En el segundo lapso, Gallos se ordenó correctamente de manera defensiva, que limitó al Monterrey seguir llegando como en el primer tiempo.

Lozoya no fue duramente exigida durante el segundo lapso, colgando el cuarto arco en blanco para las albiazules en la temporada.

Para Rayadas la buena noticia fue el regreso de Diana Evangelista, quien se encontraba en recuperación por una lesión y no jugaba desde la Jornada 3, ante América.

Además de los debuts de Ximena Peña y Sara Ortiz, de Rayadas Sub 17.

El Monterrey buscará su octavo triunfo al hilo la próxima semana, cuando reciba al Atlas en el Estadio BBVA, el 28 de febrero.