Se separan de nuevo las Spice Girls y dejan varios planes truncos

Las Spice Girls decidieron seguir caminos separados de nueva cuenta, y cancelaron sus planes futuros juntas, entre los que se incluían una película animada y una gira mundial para 2023.

«Iban genial, pero la Covid-19 mató su impulso. Ahora (la separación) está hecha de nuevo. No hay nada en la agenda, y se están enfocando en sus propias cosas», indicó una fuente al portal The Sun.

«A las chicas les encantó estar de vuelta en el escenario, y (hacerlo) revitalizó su amor por la interpretación (en vivo). Pero unos años de encierro y el regreso de todos han hecho que el grupo se volviera a favor de otros proyectos».

Las cantantes Geri Horner y Mel B fueron las principales fuerzas tras el impulso del regreso de la banda, que no contó con la ahora diseñadora Victoria Beckham, a quien las demás integrantes intentaron persuadir para que formara parte del elenco vocal de su proyecto fílmico.

La cinta animada iba a mostrar a las celebridades como un equipo de superheroínas quienes buscarían recuperar el poder femenino del mundo.

«Geri está negociando cosas nuevas en televisión. Emma (Bunton) tiene trabajo en TV y radio, y las dos Mels (Mel B y Mel C) se están enfocando sus propias cosas», agregó el informante.

«Ciertamente, Victoria no será quien le devuelva la vida (al regreso), por lo que éste se esfumó. Ya acabaron».

Fue en 2019 cuando las artistas decidieron reencontrarse para armar una nueva gira internacional sin el apoyo de Beckham, quien decidió seguirse centrando en su firma de moda, aunque accedió a tener una charla virtual con ellas el pasado junio.