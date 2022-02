Se reencuentra América con el triunfo

En un contexto en el que no se habla de otra cosa que de la continuidad del técnico Santiago Solari, las Águilas ganaron el partido

El último gran villano del América, Bruno Valdez, le salvó el pellejo a las Águilas en el triunfo 3-2 sobre el ahora sotanero Santos.

En un contexto en el que no se habla de otra cosa que de la continuidad del técnico Santiago Solari, el defensa central anotó de penal al 55′, su gol 26 como americanista con el que empató el récord de Alfredo Tena como el defensa más goleador de la historia azulcrema.

Igual que el «Capitán Furia», su festejo fue un derroche de testosterona. Al 90′, el paraguayo salió en camilla, lesionado, tras su regreso a las canchas.

América tenía ocho partidos sin ganar, entre Liga y «Concachampions»; pasaron casi cuatro meses de su anterior victoria.

Fue una de esas noches infaustas, en la que se jugaba no ser el peor del torneo. Apenas al 10′, Valdez marcó un autogol tras el bravo bote de balón luego del desvío de Guillermo Ochoa.

De por sí Bruno ya no era bien visto por la afición azulcrema. No lo era porque después de ese primero de agosto de 2020, cuando marcó su gol 25 y se acercó al «Capitán Furia», bajó su nivel por una seguidilla de lesiones y enfermedades. Fue el responsable de la primera eliminación de Solari en Liguilla. En redes sociales, varios exigían ayer su salida.

Y es que el América se fue milagrosamente 2-2 tras el primer tiempo. Había empatado al 12′, con tanto de el ex albiverde Diego Valdés. Se fue abajo al 40′ en jugada a balón parado, con gol de Matheus Doria, pero al 45’+1′ otra vez igualó, ahora con la firma de Salvador Reyes.

Águilas y Guerreros son de cristal a la defensiva. Harold Preciado perdió contra Memo Ochoa en un mano a mano y luego Henry Martín remató apenas desviado del marco, antes de una jugada en la que el árbitro Luis Enrique Santander no se percató de una mano de Ulises Rivas en el área, pero sí de un empujón de Omar Campos sobre Reyes, jugada que le permitió cierta redención a Bruno, un tanque de oxígeno a Solari y que prolongó la pesadilla de Pedro Caixinha y sus dirigidos.